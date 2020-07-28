Звездопад Дельта-Аквариды 2020: где и когда смотреть

28 июня в ночном небе можно наблюдать уникальное явление — звездопад Дельта-Аквариды 2020.

На самом деле звездопад уже и так видно из Южного полушария Земли. Но его пик будет в ночь с 28 июля на 29 июля в период с 22.00 и до 4.30.

Количество метеоров Дельта-Аквариды на небе будет достигать 20 штук в час. Увидеть их можно в южной части неба вблизи созвездия Водолея.

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Чтобы увидеть метеоры, астрономы советуют поехать за город. Чем дальше от искусственного освещения, тем лучше видно небо.

Это космическое явление безопасное и наблюдается ежегодно примерно в то же время.

Звездопад Персеиды 2020

Если для Южного полушария хорошо видно звездопад Дельта-Аквариды, то для Северного полушария лучше наблюдать за Персеидами 2020.

Пик звездопада будет в ночь с 12 на 13 августа, примерно с 2.00 до 3.00.

Чтобы увидеть это явление, нужно найти созвездие Персея, которое находиться почти в центре восточной части неба.