В июле 2020 будет 15 дней растущей луны. Это удачное время для планирования важных дел и успешных деловых переговоров.

Растущая луна в июле 2020 приходится на такие даты: с 1 по 4 июля, с 21 по 26 июля, с 23 по 31 июля.

В этот период астрологи рекомендуют максимальное количество времени уделить именно саморазвитию и самосовершенствованию.

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У многих в растущую луну в июле 2020 будет повышенная концентрация внимания, что в дальнейшем поможет добиться вам желаемого результата.

Также будет сильно выраженная активность, однако это может негативно сказаться на личной жизни. Период растущей луны будет также успешным для переездов, путешествий и любых других новых этапов в жизни.

В эти дни можно не бояться рисковать, вероятнее всего, удача будет на вашей стороне. Чтобы избежать конфликтов на работе, астрологи советуют найти правильный подход к начальству, и обсудить рабочие моменты, которые вас интересуют.

В июле 2020 будут особенно сильными и магнитные бури. Во втором месяце лета они пройдут четыре раза. Поэтому метеозависимым людям нужно быть готовыми к физическому и эмоциональному дискомфорту.