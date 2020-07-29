3D-сиденья и иллюминаторы для осмотра Земли: каким будет космический корабль для туристов

Космическая компания Virgin Galactic показала, как обустроена кабина космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo, который предназначен для туристических полетов в космос.

Будущих туристов готовятся удивить элегантным и прогрессивным дизайном. В частности, салон сделан таким образом, чтобы облегчать перемещение пассажиров в невесомости, а сиденья имеют 3D-структуру.

Также в нем есть 12 иллюминаторов, которые позволят полюбоваться Землей, и персональные экраны в спинках кресел со всей актуальной информацией о полете и панелью связи.

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Чтобы туристы могли получить памятное видео о путешествии, установили 16 камер высокого качества, а специальное автоматическое освещение для каждой фазы полета обеспечит особое настроение.

Также компания решила удивить всех самым большим на космических кораблях зеркалом, отображающим опыт астронавта в реальном времени.

Известно, что стоимость билета составляет $250 тыс., а космический корабль сможет брать на борт до шести пассажиров.

Шаг к космическому туризму сделал и запуск космического корабля Илона Маска от SpaceX в июне этого года. Компания уже вскоре хочет выполнить коммерческий заказ для одной компании по доставке туристов на МКС.

Во время коммерческих полетов SpaceX собирается брать на борт Crew Dragon до семи человек. Это позволит еще больше снизить стоимость полета.

Источник: Virgin Galactic