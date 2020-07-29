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Факты / Lifestyle

День дружбы: топ-5 подарков друзьям

30 июля традиционно празднуется Международный день дружбы. Друзья играют важную роль в жизни каждого. В такой день хочется отблагодарить их за поддержку, заботу, искренность приятным подарком. Факты ICTV подготовили топ-5 идей подарков друзьям

1.  Эмоции

Они остаются надолго и дарят приятные впечатления и воспоминания. Можно подарить совместный прыжок с парашютом, катание на вездеходе, массаж, экскурсию, фотосессию. Все зависит от увлечений друга.
День дружбы: топ-5 подарков друзьям

2. Подарки и хобби

Если же друг увлекается музыкой, можно купить барабанные палочки, медиатор, струны — такой подарок всегда нужен и непременно будет полезен

Спортсмену пригодится массажер, груша для битья, домашний тренажер.

Автомобилисту понравятся духи для авто, или маленький пылесос для труднодоступных мест.

Гітара

3. Домашний уют

Еще одним замечательным подарком станут мягкие тапочки для дома, пушистый халат или приятное на ощупь полотенце. Чтобы друг помнил о заботе и тепле.

День дружбы: топ-5 подарков друзьям

4. Настольные игры

Для тех, кто часто проводит время за играми, хорошим подарком будет настольная игра с оригинальными атрибутами, например собственными фигурками.

День дружбы: топ-5 подарков друзьям

5. Украшения

Браслеты, цепочки, колечки, часы — это всегда интересный подарок не только для подруги, но и для друга.

День дружбы: топ-5 подарков друзьям
Главное помните — любой подарок станет особенным если вы выберете его с душой. Чтобы успеть поздравить всех, Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем дружбы в стихах

 

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