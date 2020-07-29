Гороскоп на 29 июля 2020 для всех знаков зодиака напоминает Стрельцам следить за дорожными указателями, Львов назначает Юлием Цезарем и даже немного завидует Водолеям – такой у них хороший день.

Овен

Королева Пентаклей

День, когда хочется собирать полка за полкой, шуруп за шурупом, стол от Ikea, заняться вязанием, чтобы связать кашпо для цветочного горшка, ну или хотя бы вытереть пыль. Начать лучше всего с пыли, а дальше смотрите, на что еще вас хватит в желании сделать мир более уютным местом.

Телец

Четверка чаш

У Тельцов все сегодня может затормозить и заглохнуть. Но происходит это не из-за внешних обстоятельств, а просто потому, что им самим не особо хочется что-то делать. Скука и апатия накрывает вас, и если вы не прислушаетесь к гороскопу на 29 июля по картам таро, то можете в своей апатии упустить слишком многое.

Близнецы

Перевернутый Паж посохов

Близнецы тоже столкнутся с тем, что все будет валиться из рук. Но в их случае проблема в том, что они хотят слишком много и никак не могут выбрать, в какую сторону смотреть и за что именно браться. В итоге все дела делаются по чуть-чуть – и никуда не движутся. Может, давайте все-таки делать дела одно за другим, а не одновременно и кое-как?

Рак

Двойка пентаклей

Такая среда, будто Раки играют в дженгу – и постоянно выигрывают, нужно сказать. Любые внезапности и неприятности, любые сюрпризы, приятные и совсем другого рода, не собьют их с намеченной цели. Сегодня Раки способны справиться буквально с чем угодно. И даже найдут время на перерывы, чтобы неторопливо попить кофе.

Лев

Туз мечей

Ну, что. Туз мечей говорит, что вы уже решили и что будете делать, и как, и когда, и зачем. Гороскоп на 29 июля не станет стоять на пути. Меч вам в руки, идите, разделяйте, властвуйте, переходите Рубикон, бросайте жребий и вообще ведите себя, как древний римлянин. Вам сегодня можно.

Дева

Четверка мечей

Если возможно, возьмите день отдыха или хотя бы отодвиньте очень важные дела на другой день. Сегодня особо не напрягайтесь, не шевелитесь. Дышать и жить – уже достаточно. Максимально разрешенная вам сегодня нагрузка – какая-нибудь легкая йога, чтобы прийти в нормальное состояние и набраться энергии.

Весы

Шестерка мечей

Все слишком запутанное просто оставьте. Некоторые узлы нужны, чтобы из разрубили, некоторые ссоры, чтобы остаться в прошлом, некоторые проблемы – чтобы их решил кто-то другой. Если кажется, что вы топчитесь на месте – вполне возможно, что не кажется, но вы еще можете что-то сделать с этим.

Скорпион

Перевернутый Отшельник

Если сегодня вдруг захочется заняться самокопанием, есть вероятность, что вы закопаетесь слишком глубоко и возвращаться будете долго, скучно и без части снаряжения. В такие путешествия не стоит ходить в одиночестве. Потому найдите кого-то, кому доверяете как человеку или как специалисту – и о том, что вас тревожит и что вы хотите раскопать, говорите с ним.

Стрелец

Рыцарь мечей

Стрельцы сегодня готовы защищать то, что во что верят, и при первом же поводе бросаться в бой за праведное дело. Один, но очень важный совет дает им гороскоп на 29 июля – сначала убедитесь, что то, во что вы верите, правда. Обидно ведь будет пойти и взять какой-нибудь Рим, и только потом обнаружить, что это не Рим вовсе, а Бурынь Сумской области.

Козерог

Перевернутая Башня

То, что вы пытаетесь спасти, спасти невозможно. Вы вкладываете множество энергии и сил, но не чтобы идти вперед, а чтобы просто оставаться в той же точке, что и прежде. Чем скорее вы поймете это, тем скорее сможете отправиться дальше, выбрав новую цель. Эта была хорошей, но именно что была.

Водолей

Мир

Водолеи находятся где-то в центре счастливой цепи событий, даже если сами пока еще не знают об этом. Все, что вы делали и делаете, закончится хорошо и принесет вам радость и удачу. Напоминайте себе об этом, если вдруг случится тяжелый день.

Рыбы

Сила

Силы, но внутренней, нужно набраться Рыбам, чтобы все в их жизни стало немножечко лучше. Будьте уверены, преодолевайте слабости. В вас есть все, чтобы приплыть к успеху, кроме, возможно, терпения и веры в себя. Их поиском и развитием сегодня и занимайтесь.

Гороскоп на июль

Украинский астролог Марина Скади поделилась с Фактами ICTV подробным гороскопом на июль 2020 и рассказала, чего стоит ожидать знакам зодиака в последние июльские дни.

Меркурий вышел из фазы ретроградности, а это значит, что многие люди почувствуют положительное влияние на все сферы жизни.

Наиболее выгодным месяц станет для Близнецов, Дев, Скорпионов и Рыб.

Источник: А как вам такой расклад