Полнолуние в августе 2020 года выпадает всего один раз — 3 числа, в понедельник, в 19.00. Это 14 день лунного календаря и Луна будет находиться в знаке Водолей.
Следующая полная луна будет уже 2 сентября.
Сам день 3 августа будет достаточно хорошим и прекрасно подойдет для умственной и творческой деятельности.
Однако полная Луна оказывает существенное воздействие на все живое, что есть на Земле.
В этот день повышается риск получить новые травмы, а хронические болезни дают о себе знать. Также душевного спокойствие легко может пошатнуться.
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В то же время, в период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей.
В полнолуние нельзя что-либо выносить из дома, одалживать или отдавать что-то, что бы “не унести свою Луну”.
Также полнолуние — не лучшее время для того, что бы начать новые проекты и принимать важные решения.
Магнитные бури в августе
Магнитные бури в августе 2020 пройдут шесть раз.
В августе бури будут разные — сильные, средние и слабые, поэтому метеозависимые люди могут ощутить физический дискомфорт.