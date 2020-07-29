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Факты / Lifestyle

Когда начинается Успенский пост 2020

Успенский пост 2020 приходится на 14 августа. Среди всех постов году он самый короткий и длится 14 дней.

Закончится Успенский пост 2020 27 августа.

Согласно церковному календарю, этот период относится уже к осени.

Успенский пост очень строгий и почти похож на Великий пост. Во время него можно есть рыбу, но только один раз — 19 августа, на праздник Преображения Господня.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Успенский пост 2020 начинается за 14 дней до Успения Пресвятой Богородицы и посвящается ей.

Во время него стоит воздерживаться не только еды, но и от вредных привычек, а также развлечений.

В эти две недели нужно постараться ограничивать себя в просмотре сериалов, посещении развлекательных мероприятий, путешествиях и сексе.

Церковные праздники в Украине

В Украине есть много праздников. Они делятся на официальные, неофициальные и церковные.

В церковном календаре ключевое место занимает Пасха. От этого праздника зависят даты переходящих праздников. В частности, праздник Входа Господня в Иерусалим, Вознесение и День Святой Троицы.

Большинство дат связаны с событиями из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет, когда начинается и заканчивается определенный пост, даты однодневных постов и поминальных дней.

Фото: Dreamstime

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