Международный день тигра отмечают ежегодно 29 июля. Праздник учредили в 2010 году.

Также в этот день отмечают День Сил специальных операций ВСУ.

За церковным календарем, в этот день чтят память священномученика Афиногена и его десяти учеников.

Согласно преданию, правитель города Севастии Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал горожанам принести жертву идолам, однако многие отказались это делать, так как исповедовали христианство. Тогда правитель выяснил, кто проповедует христианство и отправил своих воинов за Афиногеном. Однако его не нашли, тогда задержали его 10 учеников.

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Афиноген пришел к правителю и попросил выпустить его учеников в замен на его жизнь.

Однако Филомарх приказал казнить и Афиногена, и его 10 учеников.

Именины: Юлия, Яков, Валентина, Петр, Федор, Павел, Алевтина и Иван.

Народные приметы на 29 июля:

Если днем пройдет дождь, то это к хорошему урожаю.

Если утром заметите густой туман, то стартует удачная пора для грибников;

Если в этот день очень жарко, то похолодание не за горами.

Что нельзя делать 29 июля:

Нельзя ссориться, кричать и желать кому-то зла.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя делать генеральную уборку.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.