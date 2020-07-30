День системного администратора 2020 выпадает на 31 июля. Это профессиональный праздник ежегодно отмечается в последнюю пятницу июля.

В этот день принято поздравлять всех, кто работает с компьютерным железом, ведь без этих специалистов сейчас невозможно представить работу ни одного современного офиса.

Ко Дню системного администратора 2020 Факты ICTV подготовили краткую историю праздника и идеи для подарков сисадминам.

История праздника

День системного администратора начали отмечать с 2000 года. Тогда американский сисадмин с 20-летним опытом работы Тед Кекатос решил ввести такой праздник. А вдохновила его на это реклама в журнале — он увидел, как на картинке офисные работники благодарили системного администратора за установление принтеров.

28 июля того же года в Чикаго он собрал друзей на небольшом пикнике. Но с тех пор праздник начали отмечать во всем мире.

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Что подарить системному администратору

Курсы

Компьютерная техника постоянно обновляется, а в мире почти ежедневно создаются новые технологии. Сисадмину нужно не отставать от тенденций и пополнять свои знания. Поэтому отличным подарком для такого специалиста будут курсы по повышению квалификации.

Комфортный стул

Сисадмины много часов проводят возле компьютера и ведут сидячий образ жизни. Из-за этого могут возникать проблемы со спиной. Решить эту проблему может комфортный стул.

Рюкзак

Нередко сисадмины носят с собой технику и инструменты. Для этого им может понадобиться рюкзак.

Оригинальный коврик для мышки

Чтобы сисадмину было веселее работать, можно сделать его рабочее место интересным. В этом поможет оригинальный коврик для мышки с надписью или картинкой.

Кофе или чай

Эти подарок подойдет любому офисному работнику. Стоит только заранее узнать, какой напиток предпочитает ваш знакомый сисадмин.

Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Кроме государственных и церковных, отмечаются также и неофициальные праздники.

К ним относятся и дни, когда принято поздравлять работников той или иной сферы.

Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.