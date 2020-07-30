Гороскоп на 30 июля 2020 для всех знаков зодиака вручает Девам пульт управления четвергом, утешает Львов и советует всем обзавестись личным Водолеем.

Овен. Маг

На все, что угодно, способны сегодня Овны. Гороскоп на 30 июля по картам таро выдает им карту Мага, а с ней – силу воли, желание что-то делать и все возможности под ногами. Нужно просто выбрать, что хочется – и начать.

Телец. Семерка мечей

Тельцов ждет столкновение с совестью и собственными принципами. Чтобы добиться того, чего им хочется, придется поступить не совсем честно. Неважно, пойдут они в магазине без очереди или уведут чье-то законное наследство, подменив завещание, – эта сделка с совестью запомнится и сильно повлияет на жизнь. Возможно, не стоит ее заключать.

Близнецы. Перевернутая Шестерка посохов

Что бы ни делали сегодня Близнецы, их хорошие поступки будут оставаться незамеченными, а плохие будут всячески выделять и порицать. Такой вот нечестный, неуравновешенный день получился по гороскопе на 30 июля. Проще всего его просто переждать и по возможности не делать ничего.

Рак. Шестерка пентаклей

Ракам обязательно стоит найти возможность помочь кому-то. Перечислить что-то в фонд спасения слизевиков или организацию по охране деревьев на крышах старых зданий – или в какие-нибудь настоящие фонды. Еще можно просто помочь случайному или близкому человеку. Все добро, которое сегодня будет сделано, вернется в нужный момент.

Лев. Девятка посохов

Львы чувствую себя выжатыми, как лимон, из которого уже третий раз делают лимонад. Как скупой кусочек масла, размазанный по огромному ломтю хлеба. Осталось немного, уже четверг, нужно только собраться и пережить, не сдавая оборотов, еще два дня. Все получится.

Дева. Император

В Дев сегодня упадет воображаемый пульт от четверга, а с ним и потребность контролировать все, что происходит в своей жизни и в жизнях тех, кто оказался рядом. Главное не увлекаться и не переходить границы, но в остальном Девы знают, чего хотят, знают, как это достичь, и сегодня выбирают не только знать, но и делать.

Весы. Луна

Сегодня упорно кажется, что все какое-то не то. Что есть какая-то важная часть картины, которую Весы упускают, а потому их мнения неточные, а действия какие-то наобум. В размеренных Весах это вызывает тревогу и страх. Это правда – объективности сегодня может не хватать. Но внутренний голос и интуиция помогут все равно выбирать правильно.

Скорпион. Пятерка чаш

Отрицание и неспособность принять реальное положение вещей – то, с чем Скорпионам придется работать сегодня. Гороскоп на 30 июля знает, как сложно не учитывать желаемое, но еще не случившееся или уже потерянное. Но если всегда предполагать только идеальное развитие событий, Скорпионы снова и снова будут возвращаться к отрицанию и горю.

Стрелец. Король чаш

Стрельцы сегодня будут удивительно чуткими дипломатами, способными уладить любые ссоры или помирить всех кошек и собак. Это временная способность, потому важнее всего – помнить, что так будет не всегда. И все же, сегодня Стрельцы могут сделать много хорошего, и их за это запомнят и будут любить.

Козерог. Перевернутый Суд

Сегодня Козероги весь день сомневаются в себе. Самое печальное в этом гороскопе на 30 июля – в том, что все, кроме них, прекрасно видят, насколько они хороши, так что сомнения могут принимать за ненужное кокетство. Лучше всего собрать группку других Козерогов и поныть друг другу – только так найдется понимание.

Водолей. Перевернутая Пятерка посохов

Водолеи сегодня мастерски обходят острые углы и тушат любые конфликты, едва те успевают вспыхнуть. В 2020 году, уже уставшем от самого себя, это работает хорошо. Так что вокруг Водолеев сегодня образуется зона толерантности, бесконечной терпеливости и принятия.

Рыбы. Верховная жрица

День инсайтов и прицельной эмпатии. Рыбы способны понять и узнать обо всех и обо всем, что покажется им интересным. Настолько, что могут начать немного раздражать своей проницательностью окружающих. Потому стоит быть осторожными и внимательными – некоторые тайны лучше не знать.

Гороскоп на июль

Украинский астролог Марина Скади поделилась с Фактами ICTV подробным гороскопом на июль 2020 и рассказала, чего стоит ожидать знакам зодиака в последние июльские дни.

Меркурий вышел из фазы ретроградности, а это значит, что многие люди почувствуют положительное влияние на все сферы жизни.

Наиболее выгодным месяц станет для Близнецов, Дев, Скорпионов и Рыб.

Источник: А как вам такой расклад