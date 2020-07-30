Гороскоп удачи на 2020 — что ждет знаки зодиака

Подробный гороскоп удачи на 2020 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

У вас появляются возможности для осуществления личных амбиций, а перспективы на будущее кажутся вам особенно радужными. Благодаря успеху членов семьи улучшатся ваша репутация и статус. Есть даже вероятность получения незаслуженного признания или наград. Однако то, что легко достается, легко теряется.

Успех возможен только благодаря труду, упорству и целенаправленности.

Гороскоп для Тельцов

Для Тельцов 2020 год также будет удачным, но это касается больше любви и семьи. Если решитесь жениться в этом году, то точно не прогадаете, то же самое и с покупкой жилья.

Кроме того, представителей этого знака ожидают карьерные и деловые свершения, которые помогут получить новую должность или финансовое благополучие.

Не бойтесь защищать свои убеждения. Год будет интересным и удачным, особенно если посвятите время литературному творчеству, издательскому бизнесу, искусству или рекламе.

Гороскоп для Близнецов

Результаты этого года зависят от вашей рассудительности и способности реально оценивать ситуацию. Есть возможность как увеличить состояние благодаря связям с нужными людьми, так и потерять все из-за расточительности.

Год сопровождается переменами, а это не всегда воспринимается с радостью, поскольку приходится выходить из зоны комфорта. Если вы принимаете эти изменения, то они пойдут вам на пользу.

Гороскоп для Раков

Этот год будет для вас удачен лишь в том случае, если не будете долго пребывать в одиночестве. В обществе вы сможете найти нужных вам людей. Поскольку ваш успех во многом зависит от окружающих, интенсивное общение будет полезным. Окружающие станут для вас стимулом для развития.

Созданные вами новые союзы будут перспективными. Самостоятельно не получится решить юридические вопросы, поэтому приходится искать специалистов. В попытках добиться помощи со стороны вас может ожидать разочарование.

Гороскоп для Львов

В этом году ваше внимание к собственному здоровью и физической форме должно выйти на первый план. Масштабы вашей работы и повседневные обязанности увеличатся, поэтому от вас потребуется больше энергии.

Работа потребует частых поездок или повышения квалификации. Ваши взаимоотношения с коллегами перейдут на новый уровень. Однако на работе могут возникнуть недоразумения из-за вашего стремления преувеличить значимость выполненных задач. Ваш труд будет признан и щедро вознагражден только со временем.

Гороскоп для Дев

У Дев в 2020 году появится реальна возможность улучшить качество своей жизни. Вас будут сопровождать полезные знакомства, творческий подъем и счастливый шанс. Способность радоваться укрепит романтические отношения, к вам может прийти большая любовь, появится ребенок в семье.

У вас выйдет получить поддержку коллег и покровительство руководства, а также укрепить свой авторитет.

Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации, улаживания юридических формальностей, открытия новых предприятий или реорганизации старых.

Гороскоп для Весов

Этот год знаменует начало нового цикла в вашей жизни и приобретение нового опыта. Все, к чему вы приступите, расширит ваши личные, профессиональные и интеллектуальные горизонты.

В вас может проснуться интерес к семейной истории, захочется заняться совместной деятельностью с родными. Возможно расширение семьи: рождение ребенка, появление мужа у дочери или жены у сына. Может возникнуть необходимость строительства или капитального ремонта жилища.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионы будут испытывать счастье от погружения в новые жизненные сферы, но это везение, скорее всего, будет нематериальным. Множество новых знакомств, поездок и общения сделают год очень насыщенным, хотя и поработать придется не мало.

Удача появится в вашей жизни с помощью родственников, через ближнее окружение.

В вас может развиться литературный талант или же вы решите продолжать образование или расширить нынеш­ний курс обучения.

Обстоятельства складываются так, что вам приходится быть коммуникабельным, свойственно вам это или нет. Вам придется много общаться, заводить знакомства, учиться или учить других людей. Год благоприятен для усиленного изучения иностранных языков и командировок за рубеж.

Гороскоп для Стрельцов

Сложный период, так как расходы преувеличивают доходы. Возможно, вам придется максимально сократить траты. Потенциальной бюджетной катастрофы можно избежать, если вы найдете способ сохранения средств или сумеете увеличить доходы.

Возможно, вы преувеличиваете свои финансовые возможности из-за желания впечатлить окружающих.

Полезные затраты этого периода могут быть связаны с повышением уровня образования, путешествиями, издательским бизнесом и культурным развитием.

Гороскоп для Козерогов

Удача в 2020 году больше всего улыбнется Козерогам. У вас получится избавиться от постороннего влияния. Карьера будет медленно, но успешно развиваться. Также у вас получится основать собственный бизнес, производство или проект, однако не забывайте систематизировать свои дела.

Саморазвитие и повышение квалификации – главные спутники для старта нового этапа в жизни. У вас получится заявить о себе как о профессионале высоко класса, а там и повышение социального статуса не за горами.

Такой расклад вас заставит себя почувствовать популярным и авторитетным человеком.

Гороскоп для Водолеев

Преимущества, завоеванные или полученные вами в этот период, могут быть скрытыми или неочевидными для окружающих. К ним относятся такие ситуации, как повышение зарплаты за добросовестную работу, но не получение новой должности или признания. Кроме того, могут улучшится условий работы, а также вашего здоровье.

Вы будете охотнее помогать тем, кто попал в беду. Благодаря росту вашей душевной энергии, интуиции и преодолению скрытых опасений и тревог будет развиваться внутренняя сила.

Гороскоп для Рыб

Год будет благоприятный, но желания реализуются не так быстро, как вам хочется. Активизируется творческая деятельность, а также возможности профессионального самовыражения. Ради успеха удачные моменты придется создавать самостоятельно.

Получите возможность удачно решить юридические вопросы и заключить выгодные сделки, подписать контракты. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей.

Увеличивается количество друзей. Удача будет приходить к вам через единомышленников, приятелей и их поддержку. Лидерские качества и коллектив способствуют успеху.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.