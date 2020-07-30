На Красную планету марсоход Perseverance отправится в 14.50 по киевскому времени. Запуск проводит NASA, он будет проходить с мыса Канаверал во Флориде.

На орбиту его доставит ракета Atlas V. Несмотря на то, что запускают сегодня, аппарат высадится на Марсе в феврале 2021 года.

В целом полет продлится 687 земных дней. Стоимость такого запуска составляет $3 млрд.

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Почему это важно и зачем аппарат летит на Марс

В NASA и ранее исследовали Марс, но делали это, используя планетоходы Spirit и Opportunity. Однако они прекратили свою работу, а с 2012 года на планете находится роботизированный ровер Curiosity, который является является частью программы NASA Марсианская научная лаборатория.

Марсоход Perseverance с вертолетом-дроном Ingenuity отправляют на Марс, чтобы искать на планете признаки жизни, собирать образцы камней и почвы и передавать их на Землю для исследований.

Кроме этого, одной из задач марсохода является испытание некоторых технологий для потенциального использования во время пилотируемого полета на Марс. В частности, планируется протестировать метод получения кислорода из почвы и применить вертолет в атмосфере другой планеты.

Еще одной особенностью марсохода Perseverance является то, что на нем впервые установили микрофоны. Именно с помощью них можно будет услышать звуки спуска и посадки аппарата, а также фоновые шумы, которые есть на планете.

Факты ICTV следят за запуском марсохода Perseverance онлайн.

Китай запустил первую миссию на Марс

Сейчас исследованием Красной планеты занимается не только NASA. 23 июля Китай запустил свой первый зонд на Марс.

Он имеет камеру и инструменты, которые помогут проанализировать местные породы и найти лед и признаки жизни.

Но на этом в Китае решили не останавливаться, поэтому на орбиту планеты вскоре должен отправиться космический корабль, где будет изучать Марс дистанционно.