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Факты / Lifestyle

Глав Apple, Google, Facebook и Amazon вызвали дать показания в Конгрессе США

Руководителей Apple, Google, Facebook и Amazon в вызвали на слушания в антимонопольный подкомитет юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундар Пичаи и Джефф Безос выступают в рамках расследования об использовании неконкурентных практик.

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Компании подозреваются в злоупотреблении положением на рынке, нечестных бизнес-практиках, в результате которых они закрепили монопольное положение на рынке.

Например, Apple обвинили в ограничениях в App Store, из-за которых владельцы приложений теряют часть прибыли. Facebook обвиняют в создании монополии из-за приобретения конкурентов Instagram и Snapchat.

Топ-10 самых дорогих брендов мира

Самым дорогим брендом 2020 стала компания Apple. Второе место занял Google, а на третьем месте рейтинга — Microsoft.

Первая пятерка осталась неизменной с прошлого года. Однако есть ощутимые изменения в цене Facebook — стоимость соцсети уменьшилась на 21%.

Фото: Dreamstime

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