Ретроградный Уран: что он означает и период

Период ретроградного Урана в 2020 году начнется с 15 августа и продлится до 14 января 2021 года.

Уран — планета, которая славится своей непредсказуемостью. Под ее влиянием происходят внезапные события, ломаются стереотипы, разрываются давно устоявшиеся рамки. В этот период приходит божественное озарение и неожиданное решение проблемы.

В период обратного движения планета производит огромный выброс энергии, которую можно использовать для значительных перемен в своей жизни. Уран будет сопутствовать тем, кто готов к изменениям в своей жизни, как в деловой, так и в личной.

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В августе первая половина месяца, будет очень напряженной, но вторая половина, принесет много приятных сюрпризов, многие ощутят, по настоящему, радость и счастье.

Эта планета символизирует стремление вырваться из ограничений и условностей. С 11 по 15 августа Уран будет в стадии стационарности, что значит целенаправленный поток энергии и многие почувствуют эту силу.

В период стационарности Урана появляется необходимость радикальных перемен, ощущается острая потребность в свободе.

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