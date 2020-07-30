Какой сегодня праздник — 30 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

30 июля украинские верующие вспоминают святую великомученицу Марину.

Святая Марина — одна из самых почитаемых святых Церкви Христовой как для православных, так и для католиков.

Традиционно в этот день украинцы ждут грозовых дождей и молний.

Именины празднуют: Марина, Лазарь, Леонид, Вероника, Маргарита.

Также 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020

Народные приметы и традиции

Грозовые дожди — осень будет дождливой, а зима — снежной.

Сухая жаркая погода — зима будет холодной.

Что нельзя делать сегодня

Ложиться спать до захода солнца.

Осуществлять дорогие или важные покупки.

Ругать детей.

Этот день в истории

1419 — начало Гуситского движения в Чехии.

1502 — Христофор Колумб впервые встретился с племенем майя.

1840 — запрет Николай I на использование в Российской империи названия Беларусь (взамен — губерния Северо-Западного края).

1863 — издание Валуевского указа.

1900 — запрет на детский труд в шахтах Великобритании

1920 — создание УВО (Украинская Военная Организация) под руководством Евгения Коновальца.

1956 — появление на американских долларах выражения In God We Trust.

1984 — выход первой серии сериала Санта-Барбара.

Чтобы не пропустить важные православные даты, Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также упомянуты все посты и поминальные дни.