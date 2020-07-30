Какой сегодня праздник — 30 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

30 июля украинские верующие вспоминают святую великомученицу Марину.
Святая Марина — одна из самых почитаемых святых Церкви Христовой как для православных, так и для католиков.
Традиционно в этот день украинцы ждут грозовых дождей и молний.
Именины празднуют: Марина, Лазарь, Леонид, Вероника, Маргарита.
Также 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020
Народные приметы и традиции
- Грозовые дожди — осень будет дождливой, а зима — снежной.
- Сухая жаркая погода — зима будет холодной.
Что нельзя делать сегодня
- Ложиться спать до захода солнца.
- Осуществлять дорогие или важные покупки.
- Ругать детей.
Этот день в истории
- 1419 — начало Гуситского движения в Чехии.
- 1502 — Христофор Колумб впервые встретился с племенем майя.
- 1840 — запрет Николай I на использование в Российской империи названия Беларусь (взамен — губерния Северо-Западного края).
- 1863 — издание Валуевского указа.
- 1900 — запрет на детский труд в шахтах Великобритании
- 1920 — создание УВО (Украинская Военная Организация) под руководством Евгения Коновальца.
- 1956 — появление на американских долларах выражения In God We Trust.
- 1984 — выход первой серии сериала Санта-Барбара.
Чтобы не пропустить важные православные даты, Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также упомянуты все посты и поминальные дни.