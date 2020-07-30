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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 30 июля

30 июля украинские верующие вспоминают святую великомученицу Марину.

Святая Марина — одна из самых почитаемых святых Церкви Христовой как для православных, так и для католиков.

Традиционно в этот день украинцы ждут грозовых дождей и молний.

Какой сегодня праздник — 30 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

Именины празднуют: Марина, Лазарь, Леонид, Вероника, Маргарита.

Также 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020

Народные приметы и традиции

  • Грозовые дожди — осень будет дождливой, а зима — снежной.
  • Сухая жаркая погода — зима будет холодной.

Что нельзя делать сегодня

  • Ложиться спать до захода солнца.
  • Осуществлять дорогие или важные покупки.
  • Ругать детей.

Этот день в истории

  • 1419 — начало Гуситского движения в Чехии.
  • 1502 — Христофор Колумб впервые встретился с племенем майя.
  • 1840 — запрет Николай I на использование в Российской империи названия Беларусь (взамен — губерния Северо-Западного края).
  • 1863 — издание Валуевского указа.
  • 1900 — запрет на детский труд в шахтах Великобритании
  • 1920 — создание УВО (Украинская Военная Организация) под руководством Евгения Коновальца.
  • 1956 — появление на американских долларах выражения In God We Trust.
  • 1984 — выход первой серии сериала Санта-Барбара.

Чтобы не пропустить важные православные даты, Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также упомянуты все посты и поминальные дни.

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