В субботу, 1 августа, синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду почти на всей территории Украины, кроме северных регионов и Ровенской области.

Здесь ожидаются дожди и грозы.

На юге страны — от +26 до +29, в восточных областях до +26.

В центре столбик термометра будет подниматься до +25, в северных областях — максимум +24, а в западных — от +21 до +23.

В Киеве август начнется дождями, ночью 13-15, а днем ​​22-24 выше нуля.

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В воскресенье, 2 августа, также будет преобладать сухая погода, небольшой дождь возможен только на востоке.

Температура воздуха почти не изменится.

На юге — до +29, в центре +28, в восточных и западных регионах температура местами повысится до +27.

На севере прогнозируют комфортные +25.

В столице без осадков, ночью 13-15, днем ​​до +24.

Погода на август 2020

Синоптики говорят, что погода в августе 2020 будет достаточно жаркой и засушливой в первой половине месяца, а после 18 числа похолодает.

В начале последнего месяца лета столбики термометров будут колебаться в пределах +28 +34, при этом без существенных осадков.

А с 18-20 августа ожидается снижение температуры, что связано с циклонами, которые принесут дожди и грозы.

Только на юге и востоке тепло продержится дольше, но в последние числа туда тоже придет осень.