Какую прическу выбрать на 1 сентября — вопрос, которым задаются модницы всех возрастов, от первоклассниц до выпускниц. Начало нового учебного года не за горами. И если в Украине не продлят карантин, то уже через месяц школьники вернутся за парты.

Факты ICTV подготовили идеи для причесок на 1 сентября, которые подойдут школьникам всех классов, и цены на услуги парикмахеров в Киеве.

Варианты причесок для школьниц

Косы

Косички всегда смотрятся аккуратно. Этот вариант прически подойдет любой девочке. Тем более сейчас в сети огромное количество вариантов этой традиционной прически.

Оригинальным вариантом будет коса-водопад. Эта прическа смотрится изысканно и интересно.

Также можно заплести пышную французскую косу. Можно заплести одну, две и больше косичек, а также разместить их любым способом.

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Хвост

Классика среди причесок — хвост. Существует огромное количество вариантов хвостов.

Можно сделать оригинальный конский хвост. Он подойдет обладательницам кудрявых волос.

Кроме того, есть и другие варианты этой прически с делениями на секции и различными узорами из волос. Ее можно сделать девушкам с ровными волосами.

Пучок

Огромной популярностью среди модниц всех возрастов пользуются пучки. Школьницам можно сделать высокий и низкий, объемный и строгий пучок.

Отличным вариантом для школьниц будут космические пучки. Образ учениц младшей школы они сделают более интересным, а старшеклассницам придадут романтичности.

Также можно сделать один пучок в виде цветка. Для этого предварительно нужно будет заплести косу.

Кроме того, можно приобрести ленты и вплести их в волосы, а также украсить волосы традиционными бантами.

Цены на прически в Киеве

Такие прически можно сделать самостоятельно или же обратиться за помощью к мамам или сестрам.

Также можно пойти к мастеру. Правда, цены на услуги парикмахеров в столице кусаются. Стоимость услуг зависит от местонахождения и популярности салона, уровня мастера и сложности самой прически.

Сделать прическу у мастера в Киеве стоит в среднем 400-600 грн, у топ-мастера — 400-850 грн. Если подыскать салон на окраине города, то прическу ребенку можно сделать от 250 грн.

Если же такую прическу отнесут к услугам для особых случаев, то родителям придется заплатить больше: мастеру — от 500 грн, топ-мастеру — от 700 грн.

Отдельный прайс существует для плетений: у мастера и у топ-мастера это будет стоить от 200 до 400 грн.

Начало учебного года в школах

В МОН рассказали, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года.

В регионах, где будет фиксироваться улучшение эпидситуации, дети пойдут в школы и сядут за парты.

В областях с большим суточным приростом будет введен запрет на посещение учебных заведений.