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Apple переносит выпуск нового iPhone

Американская компания Apple перенесет выпуск новых iPhone на октябрь.

Такую информацию озвучил финансовый директор Лука Маэстри во время разговора о доходах компании.

По его словам, новые модели iPhone в 2020 году выйдут на несколько недель позже ожидаемого.

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Предполагалась, что новый смартфон выйдет как обычно в сентябре.

— В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже, — сказал Маэстри.

Причину отстрочки в Apple не комментируют.

По мнению Bloomberg, выход iPhone будет немного задержан из-за сложной ситуации Covid-19 в США.

Apple в топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes

Apple в 2020 году вошла в топ-10 самых дорогих брендов мира по версии Forbes. В рейтинге компания находится на первом месте. Ее стоимость оценили в $241,2 млрд.

Эксперты считают, что в 2021 году рейтинг может сильно измениться, поскольку пандемия меняет условия бизнеса и предприниматели должны жить в условиях новых реалий.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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