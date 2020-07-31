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Факты / Lifestyle

День системного администратора 2020: поздравления в картинках

День системного администратора 2020 празднуют 31 июля.

Сисадмины (сокращенно от полного названия) отвечают за оптимизацию работы компьютерных систем, поэтому именно благодаря им сотрудники офисов могут быстро обмениваться важной информацией.

В мире современных технологий все меньше компаний могут обойтись без эффективных и опытных системных администраторов, поэтому такая профессия считается одной из самых востребованных в сфере IT.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV подготовили для вас поздравления с Днем системного администратора 2020 в картинках.

День системного администратора 2020: поздравления в картинках

День системного администратора 2020: поздравления в картинках

День системного администратора 2020: поздравления в картинках

День системного администратора 2020: поздравления в картинках

День системного администратора 2020: поздравления в картинках

О том, когда и как украинским IT-специалистам удалось устроиться в Кремниевой долине, читайте в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

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