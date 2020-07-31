Гороскоп на неделю, с 3 до 9 августа 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 3 до 9 августа 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Неделя начинается с полнолуния в Водолее, которое произойдет 3 августа в 18.59 – это начало третьей четверти лунных фаз. Накануне полнолуния и день после него, у многих людей возможны эмоциональные срывы, бессонница. Все выходит на поверхность. Это пик реализации жизненных энергий. Полнолуние происходит при оппозиции Солнца и Луны. Принцип оппозиции – это необходимость понимания того, что требуется человеку. Здесь можно понять, что вокруг должно быть, какие ресурсы нужны, чтобы максимально продемонстрировать себя и получить удовлетворение.

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В полнолуние начинать новые дела не стоит. Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. В это время энергии текут от внешней среды во внутрь. Есть смысл заняться образованием – знания усвоятся без труда. Можно завершить любые дела, но не беритесь за крупные проекты. А вот долги, которые раздаете на убывающую Луну, не ударят по вашему кошельку, так как будет компенсация из внешних источников. Дела, начавшиеся в первые дни после новолуния, достигаются максимального развития. Если вы затеяли что-то сразу после новолуния, к полнолунию вы достигните результата.

Гороскоп для Овнов

Не пропустите возможность воплотить свои идеи в реальность. Разговоры приводят к действиям, которые в свою очередь придают особый вес словам. Хорошее время для подготовки планов и инструкций, командировок. Письменная работа, публикации чего-либо будут удачными. Также успешными будут медицинские процедуры, получение нужной информации, консультации касательно здоровья. В этот период позаботьтесь о себе: сделайте стрижку, пройдите курс массажей. Единственная реальная угроза успеху — чрезмерное обилие разговоров и отсутствие желания работать.

Гороскоп для Тельцов

Вопросы связанные с родственниками, соседями, а также ближние поездки и работа с документами станут актуальными. В это время могут возникать ситуации, когда приходится делать не то, что хочешь. Очень важно сдерживать себя в эмоциях, не раздражаться по мелочам. Чтобы устранить эти негативные тенденции, можно заняться активным отдыхом, встретиться с братьями и сестрами, съездить к родителям или посетить интересные места, море. Многие Тельцы в этот период становятся внушаемыми, но не позволяйте подчинить себя чужой воле. Возможны нарушения сна, появляется склонность к одиночеству – чаще это бегство от самих себя.

Гороскоп для Близнецов

Приготовьтесь к хлопотам и к тому, что ваши интересы распространятся на разные сферы деятельности. Разговоров, идей и информации будет много. Время и силы уходят на поездки и работу за компьютером. Появится необходимость решать вопросы, связанные с механическим и электрическим оборудованием для дома и офиса. Вам будет легче заниматься литературным творчеством и высказываться, устанавливать контакты. В этот период вы сможете усвоить более эффективные методы, ваши идеи и мнения будут восприняты с энтузиазмом. Новости и информация окажутся важными для вас.

Гороскоп для Раков

Большая часть бумажной работы, встреч и споров в этот период наверняка будут затрагивать финансы и другие приоритетные вопросы. Обстоятельства могут потребовать от вас защиты интересов. Может быть пересмотрена система ваших ценностей и измениться приоритеты. В денежных делах может быть обнаружена и исправлена ошибка, что пойдет вам на пользу. Поездки в это время обычно связаны с деньгами или здоровьем, укреплением иммунитета. Затруднения, возникающие в течение месяца, связаны с ошибками в счетах, банковских операциях. В любом случае, усиливается интерес к финансовым делам, мышление становится более практичным, появляются новые идеи.

Гороскоп для Львов

Обстоятельства затрагивают информацию о вас. Окружающие говорят о вас, обсуждают вашу внешность, качества характера или же затрагивают эти вопросы в разговоре с вами. Вас могут проверять на психологическую устойчивость, можете ощутить нервозность и раздражительность, но не показывайте это, держитесь достойно, проявляйте спокойствие. В ходе разговоров могут быть подняты вопросы, на которые вы предпочли бы не отвечать, не стоит резко реагировать. Обстоятельства, с которыми вы столкнетесь, дают возможность проявить свои лучшие качества, предпринять какие-либо практические действия.

Гороскоп для Дев

Успех вашей деятельности зависит от индивидуального подхода в работе, способности скрывать свои мысли и идеи в этот период. Возможен сбор информации о прошлом и контакты с людьми из вашего прошлого. Информация, которую вы получите, может содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь вам. Доверяйте своей интуиции, не бойтесь мечтать. Возможны тайные поездки и контакты с незнакомыми людьми. В это время вы можете также обнаружить информацию, которую прежде от вас утаивали. Лучше не афишировать ваши мысли и идеи, иначе, обязательно найдется тот, кто обеспечит вам препятствия.

Гороскоп для Весов

Не позволяйте манипулировать собой, проявляйте осознанность во взаимоотношениях и не торопитесь делать выводы. Новые знакомства окажутся не так уж перспективными. Опасность в том, что любой манипулятор кажется вам сейчас очень привлекательным и заслуживающим доверия. Но, со временем, розовые очки придется снять. В это время возникает много ситуаций, которые заставляют проявлять активность в вопросах, связанных с партнерством. Обстоятельства складываются так, что вы вынуждены брать ответственность не только за себя, но и за других, как результат, сможете стать лидером какой-либо группы.

Гороскоп для Скорпионов

Чувствуете прилив жизненной энергии, но финансовые ресурсы расходуются импульсивно. Эмоциональный подъем, устойчивость к переживаниям, состояние бодрости духа и физической выносливости ощущают многие. В этот период вас могут проверять на стрессоустойчивость. В любом случае, вас замечают, вполне возможно, руководство поручит вам очень важную работу, с которой справиться сможете только вы. Сейчас вы можете многого добиться для себя, поэтому не стоит отвлекаться на тех, кто откровенно хочет вас использовать. Если вы хотите стать лидером, проявить свои организаторские способности, то в этот период сложатся благоприятные обстоятельства для этого.

Гороскоп для Стрельца

Решению важных вопросов может помочь интуиция. Если вы давно собиралась поговорить с партнером о чем то важном, то эта неделя для этого подходит. Могут стать актуальными вопросы алиментов, наследства, распределения бюджета. Период благоприятен для наведения порядка в офисе, изменения его внешнего вида, а также стиля и методов работы и отношений с сотрудниками. Подходящий день для заключения сделок по недвижимости, в сфере услуг. Удачно проходят переговоры со спонсорами, влиятельными лицами. Благоприятны дальние командировки, решение финансовых вопросов.

Гороскоп для Козерогов

Не ввязывайтесь в авантюрные проекты, непрозрачные финансовые соглашения. Контакты с широкой публикой помогут решению некоторых рабочих вопросов. Есть склонность к переводу некоторых деловых отношений в романтическое русло. Отлично получается интеллектуальная работа – освоение компьютерных программ, работа с электроприборами, занятия математикой. Подходящее время для приобретения офисной и бытовой техники. Можно надеяться на хороший контакт с влиятельными людьми, представителями органов власти, финансовую поддержку. Отличное время для того, чтобы наладить отношения с родителями или пожилыми родственниками.

Гороскоп для Водолеев

В решении жизненных задач гораздо больше пользы принесут подсказки подсознания, чем логика, но предпринимать ответственные, судьбоносные шаги в течение этой недели, не рекомендуется. В это время также вас может настигнуть карма за события прошлого. Время благоприятно для отдачи долгов. Если вам нужна помощь, то поддержка, как правило, приходит с самой неожиданной стороны. Важно управлять своими эмоциями и учитывать интересы близких людей. Вас будут окружать споры, поэтому будьте аккуратными в высказывания. Соблюдайте меры предосторожности при работе с инструментами, острыми предметами.

Гороскоп для Рыб

Вам легче будет приспосабливаться к ситуации, чем протестовать. Это сказывается на всех сферах жизни, в частности финансовой: активность снижается, появляется желание переложить решение важных вопросов на кого-то другого. Период не подходит для интеллектуальной деятельности, но активизируются творческие способности. Люди, приобщенные к искусству, будут себя ощущать себя прекрасно. Удачны поездки на отдых, а также выступления перед публикой. Общественным деятелям и ораторам удается донести до публики то, что они хотят сказать или показать через свое творчество.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

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