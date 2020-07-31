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Факты / Lifestyle

Пять простых причесок на 1 сентября

Легкие прически на 1 сентября 2020 упростят жизнь родителям, которые не хотят вести ребенка в парикмахерскую.

Благодаря огромному количеству видео-уроков, любая мама сможет заплести те самые французские косы не хуже спецалистов салонов.

Блогеры создают целые каналы с фото и видео простых причесок на 1 сентября.

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Здесь также есть свои тренды. К примеру, большие банты на голове у школьниц больше не популярны. В моде сейчас минимализм в украшениях.

Факты ICTV сделали подборку легких и красивых причесок на 1 сентября.

 

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Публикация от Anna • BRAIDS & HAIR TUTORIALS (@annalovesbraids)

 

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Публикация от Lizas Braids (@lizas_braids)

 

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Публикация от Sarah Angius (@sarahangius)

 

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Публикация от ???? ИДЕАЛЬНАЯ РАСЧЁСКА — ЩЁТКА (@rascheski_airmotion)

 

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Публикация от Anna • BRAIDS & HAIR TUTORIALS (@annalovesbraids)

Учебный год 2020-2021

В связи с пандемией коронавируса формат учебного процесса в школе по-прежнему остается под вопросом. В правительстве не исключают возможности введения дистанционного обучения.

30 июля в Минздраве утвердили рекомендации по организации обучения в школах с 1 сентября.

Они предусматривают, что к работе не будут допущены работники с температурой выше 37,2°C. Также директор учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.

Видео: annalovesbraids, rascheski_airmotion, lizas_braids, sarahangius

Фото: Dreamstime

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