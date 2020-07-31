Погода в августе 2020 будет достаточно жаркой и засушливой в первой половине месяца, а после 18 числа в Украине похолодает.

В начале месяца столбики термометров будут колебаться в пределах от + 28º до + 34º. Существенных осадков не прогнозируется. В южных, центральных и восточных областях погода будет засушливая и жаркая к середине второй декады августа.

С 18 — 20 числа начнется похолодание — ночью температура воздуха составит около + 18º, однако днем ​​будет до +35º. В последнюю декаду августа на территорию Украины скорее всего начнут надвигаться циклоны, которые принесут с собой существенное понижение температуры воздуха, а также дожди и грозы.

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Именно тогда летняя жара плавно перейдет в осенний холод. Только жители южных и восточных областей смогут немного дольше насладиться теплым летним солнышком, но в последних числах августа осень придет и в эти регионы.

Погода в Украине на июль

Синоптики предусматриваются, что погода на июль в Украине будет преимущественно солнечной. После сильных дождей, которые пройдут в конце июня, в начале июля наступит сухая и теплая погода.

В южных областях столбики термометров будут подниматься выше +30°. На Закарпатье и в западных областях также будет жарко — выше +30°.