(Українська) ТОП 5 місць для відпочинку в Київській області на вихідні

Киевщина очаровывает и удивляет, она способна заинтересовать даже привередливых туристов. Факты ICTV подобрали пять малоизвестных мест, куда можно поехать на выходные.

Пещера Геонавт

Отъехав от Киева, недалеко от поселка Ходосовка, можно найти единственную в области, достаточно большую по площади, пещеру Геонавт, протяженность которой составляет около 60 метров. Внутри есть 2 тоннеля, где все стены глиняные и украшены древними узорами и надписями. Затеряться там практически невозможно. Место очаровывает своей красотой и масштабами

Адрес: с. Ходосовка, Киевская обл

Вход: свободный

Затопленная церковь в селе Гусинцы

В 1972 году во время строительства Киевского водохранилища были затоплены некоторые поселка. Сохранилась только одна церковь, Спасо-Преображенская, 1812 строительства.

По приезду на место открывается потрясающий вид. Небольшая церковь в стиле украинского барокко возвышается в окружении Днепра.

Добраться ближе к церкви можно через построен мост или устроить небольшое путешествие на моторной лодке.

Адрес: Киевская область, Каневское водохранилище, деревня Гусинцы.

Вход: свободный

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Банановая ферма в Рожнах

Недалеко от Киева, в селе Рожны, построенные настоящие тропики, где растут экзотические фрукты, такие как ананасы, гранаты, бананы, кофе, мандарины. Всего около 50 видов различных тропических растений.

Владелец построил ферму тропических фруктов для коммерческих целей, однако с удовольствием проводит экскурсию. Он расскажет подробно обо всех видах фруктов, покажет, насколько реально вырастить в наших широтах такие экзотические растения и даст возможность приобрести саженцы фруктов, которые понравились.

Адрес: Киевская обл, Броварской район, с. Вертела.

Вход: свободный

Время работы: 10:00 — 17:00

Пейзажи в Витачеве

Витачив, еще одно живописное, пейзажное место возле Днепра. Место славится своей историей. Выявленным недавно могильщиком еще во времена скифов, поселением бронзовой эпохи.

Витачив — прекрасное место для семейного отдыха или для уединения с природой. Крутые склоны, с которых открывается захватывающий вид на Днепр. Здесь, даже на праздничные дни, очень мало людей.

Адрес: Киевская обл, Обуховский район, с. Витачив

Голубое озеро в Подгорцах

Всего 24 километрах от Киева, в селе Подгорцы, расположено одно из крупнейших пейзажных озер в области.

Место, где можно прекрасно провести время с семьей, отдохнуть, позагорать и накупаться.

Въезд до самого пляжа платный, или же можно оставить машину и немного пройтись до места назначения.

Адрес: Киевская обл., Обуховский район, с. Подгорцы.

Стоимость: платный въезд, 50 гривен с машины.

Напомним, что уже открылись ВДНХ, парки и скверы и мы писали, где отдохнуть в Киеве после карантина?