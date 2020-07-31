Обучение в Германии: какие документы нужны для поступления и цены

Пока одни поступающие готовят документы для поступления в украинские вузы, другие же активно ищут и выбирают страну для обучения за границей.

Среди многих особо популярным считается обучение в Германии. Образование в этой стране является одним из самых качественных, а еще оно бесплатное. Но обучение в Германии для украинцев имеет определенные отличия.

Что нужно знать перед поступлением украинским абитуриентам

Документы в немецких вузах принимают только, если у вас есть 13 классов среднего образования. Поэтому для украинских абитуриентов нужно закончить в своей стране 11 классов, а потом проучиться еще два года в украинском вузе.

Эту информацию нужно будет подтвердить при поступлении.

Еще одним важным моментом является знание немецкого языка на уровне не ниже, чем C1. Если вы планируете поступать на филологические специальности, то язык нужно знать на уровне C2.

Подготовительные курсы: нужно ли проходить и стоимость

Если у вас недостаточно высокие оценки, а вы планируете поступить на бюджетную форму, то немецкое образование предлагает пройти обучение в специальном колледже — Studienkolleg.

Его главная задача — помочь иностранным студентам адаптироваться к академической культуре страны и подготовить их к дисциплинам, которые будут изучаться в университете.

Для поступления в Studienkolleg немецкий язык нужно знать на уровне B2. Обычно, иностранные поступающие на первом курсе учатся в родной стране, а на второй курс подают документы в колледж.

Если вы выбрали государственный Studienkolleg, то обучение будет бесплатным, но стоимость студенческого взноса колеблется от €200 до €400 за семестр. В частных колледжах за год придется заплатить более €5 тыс.

Какие документы нужны

Для поступления в немецкий вуз нужны:

заявка;

загранпаспорт;

биография;

мотивационное письмо (лучше на немецком языке, но можно и на английском);

аттестат о среднем образовании;

справка из высшего учебного заведения, подтверждающая прохождение первых двух курсов обучения;

языковые сертификаты, подтверждающие знание немецкого (TestDAF, DSH) или английского, если планируете учиться на английском языке (TOEFL или IELTS).

Подавать пакет документов можно либо непосредственно в учебное заведение, либо через сайт UNI-ASSIST. Здесь вы также сможете просмотреть отдельные требования к вступлению в каждом университете.

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Виза на обучение в Германии

Чтобы получать образование в немецком университете, нужно получить национальную визу для студентов. Для этого нужны следующие документы:

загранпаспорт;

внутренний паспорт с копией страницы с личными данными и копией штампа о регистрации по месту жительства;

три биометрические фотографии 3,5х4,5 см;

полис медицинского страхования;

резюме или биография;

мотивационное письмо (на немецком языке);

анкета-заявление;

документ, подтверждающий получение образования (аттестат, диплом);

подтверждение платежеспособности (выписка со счета в банке);

приглашение от вуза.

Цена национальной визы категории D составляет €60. Но для оформления долгосрочной студенческой визы нужно подтвердить, что вы можете оплачивать проживание в Германии.

Поэтому на вашем счету должна быть сумма из расчета примерно €650 на месяц.

Стоимость обучения

Обучение в Германии для иностранцев бесплатное в государственных университетах по программам бакалавриата. Но в каждом семестре придется платить специальный взнос, который будет покрывать административные расходы. В целом размер этих взносов не превышает €300.

В частных немецких вузах стоимость обучения за год составляет примерно от €20 до €30 тыс.

Стоимость жизни в Германии

В среднем за комнату в студенческом общежитии придется заплатить €150-200. Если арендовать жилье, то цены стартуют от €300.

На общественный транспорт придется тратить примерно €50-90. Еще до €80 каждый месяц нужно отложить на учебные материалы, книги, телефон, интернет.

Расходы на еду и развлечения в месяц могут достигать €400-500.

Работа для студентов

Студенты из стран, не входящих в ЕС, имеют право легально работать в Германии, если это указано в студенческой визе.

Если такое разрешение есть, то можно работать 120 полных или 240 неполных дней в году. Неполной считается работа до четырех часов в день, полной — восемь.

В среднем студенты зарабатывают за час работы от €6 до €12, поэтому средняя зарплата в месяц составляет €400-600.

Еще одной из лучших систем образования в мире является американская. Именно поэтому в Штаты ежегодно приезжают сотни тысяч иностранных студентов.

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