Обучение в Словакии имеет целый ряд преимуществ для абитуриентов-украинцев. Факты ICTV подготовили всю необходимую информацию для поступления в словацкие ВУЗы.

Словакия — страна не только привлекательных горнолыжных курортов, но и перспективных образовательных возможностей для иностранных студентов. Весомыми преимуществами обучения в словацких ВУЗах для украинцев есть возможность получить Европейский диплом, который признается в странах Евросоюза, США, Канаде и т.д., родство словацкого и украинского языков, а также возможность путешествовать по Европе без проблем. Однако одним из главных преимуществ обучения в Словакии есть перспектива получать образование бесплатно. Поступить в ВУЗ можно 2 способами:

На основе результатов вступительных экзаменов

Через конкурс аттестатов

Подготовиться к поступлению можно как самостоятельно, так и с помощью различных курсов образовательных компаний, услуги которых можно беспрепятственно найти в интернете.

Читайте: Как получить образование в США: стоимость обучения и документы

Необходимые документы и сроки их подачи

Словакия имеет 20 государственных и 10 частных университетов. Самыми популярными среди них являются:

Жилинский университет в Жилине

Прешовский университет в Прешове

Технический университет в Кошице

Экономический университет в Братиславе и др.

Первым шагом для поступления в выбранное учебное заведение является подача электронной заявки, которую можно найти на сайте любого университета Словакии. В ней следует заполнить все необходимые поля и оплатить государственную пошлину в размере от 20 до 40 евро (цена варьируется в зависимости от университета). Срок подачи заявки отличается в каждом ВУЗе, однако обычно это период с 01.12 по 30.04.

Следующий шаг — подача документов в выбранный университет. Отправить полный пакет необходимо сразу после окончания школы — в мае-июне.

Пакет документов включает в себя:

нострифицированный аттестат или диплом об окончании среднего учебного заведения (нострификация — процедура признания иностранных документов об образовании). Для нострификации стоит сделать апостиль аттестата или диплома (штамп о засвидетельствовании подлинности подписей, печатей), перевести эти документы у переводчика в Словакии, отправить данные документы в Министерство образования Словакии.

автобиографию

мотивационное письмо

справку о физическом здоровье (ее следует сделать в Словакии)

если поступление происходит на основе аттестатов, стоит ожидать решения приемной комиссии, которая по конкурсу определит лучшие из них

если поступление происходит через экзамены, необходимо явиться в университет в день вступительного испытания. В каждом ВУЗе период проведения экзаменов отличается (информацию можно найти на сайте любого из них), однако примерный период времени — март-апрель того года, когда происходит поступление. Обычно экзамен длится 2 дня. Перечень необходимых экзаменов для поступления можно найти на сайте ВУЗа.

Получение визы

Процедура получения визы достаточно проста: после приезда в Словакию надо подать документы на ВНЖ (вид на жительство). Поскольку виза выдается на период не более 90 дней, оформление ВНЖ является обязательным для иностранных студентов, так как документ дает право учиться и работать в Словакии на период до 5 лет.

Среди необходимых документов для оформления ВНЖ:

документ с ВУЗа о зачислении

документ о прописке (достаточно сообщения о зарезервированном месте в общежитии)

банковская справка о наличии средств на счете — 2500 евро

страховка жизни и здоровья

результаты медицинской комиссии

справка с апостилем о несудимости

Стоимость проживания

Студенческий бюджет в Словакии является наименьшим во всем ЕС: 250-400 евро в месяц. Сюда входит оплата за проживание в общежитии, проезд, питание и другие обязательные расходы. Также иностранный студент может получать стипендию размером от 250 до 1000 евро (в зависимости от успеваемости). В Словакии студентам предоставлена ​​возможность официально работать во время учебы.