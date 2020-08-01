В первый день августа синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду в Украине.

На западе и севере страны, а также в Винницкой области ожидаются дожди и грозы, на остальной территории – без осадков.

В южный областях – от +26 до +29.

На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах +22 +26.

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В центре +22 +25, в северных областях – от +20 до +23.

На западе +20 +24, на Закарпатье сухо, температура поднимется до +25.

В Киеве сегодня грозовые дожди, в течение дня +20 +23.

Погода в августе 2020

На первую половину августа 2020 синоптики прогнозируют достаточно жаркую погоду.

В начале последнего месяца лета столбики термометров будут колебаться в пределах +28 +34, при этом без существенных осадков.

Похолодание они обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.

Только на юге и востоке Украине тепло продержится дольше – до конца месяца.