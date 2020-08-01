В первый день августа синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду в Украине.
На западе и севере страны, а также в Винницкой области ожидаются дожди и грозы, на остальной территории – без осадков.
В южный областях – от +26 до +29.
На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах +22 +26.
Читайте: Каким будет начало августа в Украине: прогноз погоды на выходные (КАРТА)
В центре +22 +25, в северных областях – от +20 до +23.
На западе +20 +24, на Закарпатье сухо, температура поднимется до +25.
В Киеве сегодня грозовые дожди, в течение дня +20 +23.
Погода в августе 2020
На первую половину августа 2020 синоптики прогнозируют достаточно жаркую погоду.
В начале последнего месяца лета столбики термометров будут колебаться в пределах +28 +34, при этом без существенных осадков.
Похолодание они обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.
Только на юге и востоке Украине тепло продержится дольше – до конца месяца.