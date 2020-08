Crew Dragon с двумя астронавтами вернулся на Землю

Капсула Crew Dragon компании SpaceX ночью 2 августа успешно отстыковалась от МКС и около 22.00 по Киеву приводнилась в Мексиканском заливе.

Примерное место посадки корабля c астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном – возле побережья штата Флорида.

Астронавтов заберет спасательное судно GO Navigator.

За этим событием можно следить на каналах NASA и SpaceX.

“Thanks for flying @SpaceX.”

???? Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020