Crew Dragon с двумя астронавтами вернулся на Землю

Капсула Crew Dragon компании SpaceX ночью 2 августа успешно отстыковалась от МКС и около 22.00 по Киеву приводнилась в Мексиканском заливе.
Примерное место посадки корабля c астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном – возле побережья штата Флорида.
Астронавтов заберет спасательное судно GO Navigator.
За этим событием можно следить на каналах NASA и SpaceX.
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“Thanks for flying @SpaceX.”
???? Current Location: Planet Earth
A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3
— NASA (@NASA) August 2, 2020
Первый частный полет на МКС
Частная компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA в конце мая 2020 года впервые в истории США транспортировала астронавтов на МКС.
31 мая корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции и двое американских астронавтов зашли на ее борт.
Миссия знаменует собой начало новой эры, в которой NASA будет закупать транспортные услуги у коммерческого сектора.
Фото: SpaceX