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Crew Dragon с двумя астронавтами вернулся на Землю

Капсула Crew Dragon компании SpaceX ночью 2 августа успешно отстыковалась от МКС и около 22.00 по Киеву приводнилась в Мексиканском заливе.

Примерное место посадки корабля c астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном – возле побережья штата Флорида.

Астронавтов заберет спасательное судно GO Navigator.

За этим событием можно следить на каналах NASA и SpaceX.

Читайте: Как прошел первый частный полет в космос и когда начнут возить туристов на МКС

 

Первый частный полет на МКС

Частная компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA в конце мая 2020 года впервые в истории США транспортировала астронавтов на МКС.

31 мая корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции и двое американских астронавтов зашли на ее борт.

Миссия знаменует собой начало новой эры, в которой NASA будет закупать транспортные услуги у коммерческого сектора.

Фото: SpaceX

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