2 августа — День ангела Ильи. Это имя имеет древнееврейские корни, его переводят как верующий, крепость Господня или сила Божья.

Обладатели этого имени умны, харизматичны и веселы. Они очень любят компании, общительны и дружелюбны. Ильи хорошие учителя и советчики.

В День ангела Ильи Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

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Пусть сбережет телохранитель,

Тебя твой ангел-покровитель!

С именинами Илью мы поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

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Илья! Любимый наш товарищ!

Ты дорог нам, как вся земля.

Желаем мы тебе везения,

По жизни счастья и добра.

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От всей души тебе, Илья,

В прекрасный день желаю я

Огромных целей достигать

И никогда не отступать!

***

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля.

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель!

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Илья, пусть удача неотступно

По пятам твоим шагает.

Пусть на все твои идеи

Сил и средств всегда хватает.

Календарь церковных праздников на 2020 год

В 2020 году украинцы празднуют, помимо государственных и неофициальных, ряд церковных праздников.

Кроме того, в году есть посты, один из которых будет в августе.

Полный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.