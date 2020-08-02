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Факты / Lifestyle

День ангела Ильи — лучшие поздравления в СМС

2 августа  — День ангела Ильи. Это имя имеет древнееврейские корни, его переводят как верующий, крепость Господня или сила Божья.

Обладатели этого имени умны, харизматичны и веселы. Они очень любят компании, общительны и дружелюбны. Ильи хорошие учителя и советчики.

В День ангела Ильи Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

***

Пусть сбережет телохранитель,
Тебя твой ангел-покровитель!
С именинами Илью мы поздравляем,
Жизнь без тебя не представляем!

***

Илья! Любимый наш товарищ!
Ты дорог нам, как вся земля.
Желаем мы тебе везения,
По жизни счастья и добра.

***

От всей души тебе, Илья,
В прекрасный день желаю я
Огромных целей достигать
И никогда не отступать!

***

Сегодня праздник твой, Илья,
Так будь всегда ты у руля.
Как мудрый, опытный водитель.
Ведь ты по жизни — победитель!

***

Илья, пусть удача неотступно
По пятам твоим шагает.
Пусть на все твои идеи
Сил и средств всегда хватает.

Календарь церковных праздников на 2020 год

В 2020 году украинцы празднуют, помимо государственных и неофициальных, ряд церковных праздников.

Кроме того, в году есть посты, один из которых будет в августе.

Полный календарь церковных праздников и постов на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

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