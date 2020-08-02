Ежегодно день ангела Ильи приходится на 2 августа. В переводе это имя означает защитник. Покровителем всех мужчин с таким именем считается пророк Илья.

Наши предки верили, что этот святой является покровителем грома и молний, а также воинов. Кроме того, согласно традициям, в этот день заканчивается лето и начинается жатва.

А еще считается, что после праздника пророка Ильи нельзя купаться, потому что вода становится холодной.

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В день ангела всем мужчинам, которых назвали Ильей, нужно пойти в церковь на богослужение и помолиться своему покровителю, поблагодарив его за защиту.

Факты ICTV по случаю праздника подготовили поздравления в открытках с днем ​​ангела Ильи.

В целом последний летний месяц будет богат на праздники. В частности, согласно церковному календарю на август, 28 числа украинцы будут отмечать один из самых больших праздников — Успение Пресвятой Богородицы.