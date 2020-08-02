День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины: поздравления в СМС

Ежегодно в последнее воскресенье отмечается День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Традиционно в этот день поздравляют всех причастных к празднику.

В состав Воздушных Сил входят бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и зенитные, ракетные и радиотехнические войска.

В 2020 году День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины приходится на 2 августа.

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