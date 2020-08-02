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Факты / Lifestyle

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины: поздравления в СМС

Ежегодно в последнее воскресенье отмечается День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Традиционно в этот день поздравляют всех причастных к празднику.

В состав Воздушных Сил входят бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и зенитные, ракетные и радиотехнические войска.

В 2020 году День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины приходится на 2 августа.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.

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