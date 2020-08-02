Гороскоп на 2 августа 2020 для всех знаков зодиака утешает Рыб, любуется Девами и напоминает Скорпионам, что в мечтах жить невозможно.

Овен

Восьмерка посохов

Идеальная карта для Овнов. Она предлагает им быть ровно такими, как хочется, – стремительными, упрямыми и уверенными в своей правоте. Выжимайте газ до упора. Но все же не забывайте держать вторую ногу где-то рядом с тормозом.

Телец

Перевернутая Королева пентаклей

День Тельцам сегодня может испортить зависть и желание, чтобы все вокруг принадлежало им и было ровно таким, как они хотят. Прежде, чем воскресенье окажется испорченным, возьмите за правило считать до пяти прежде, чем сказать очередное “мой”, “моя”, “мое”, “мои”.

Близнецы

Двойка чаш

Двойка чаш практически отдает все воскресенье Близнецам. Нет для них лучшей карты в гороскопе на 2 августа. Сегодня вас окружит гармония и приятное равновесие. С таким настроением можно браться за что угодно – и все будет получаться.

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Рак

Восьмерка пентаклей

Какую бы цель не поставили себе Раки, они движутся к ней, упорно и постоянно. Единственное, о чем нужно помнить – пытайтесь оставаться на земле и ставьте себе реалистичные ожидания. Вас ждет долгий путь, но он закончится успехом, если вы не свернете с него.

Лев

Перевернутая Башня

Львам стоит быть внимательными. Неприятности кружат вокруг, большие и мелкие, и вам нужно быть особенно ловкими, чтобы увернуться от них. Вечно уворачиваться не получится, но сегодня удача все еще на вашей стороне.

Дева

Император

Безумный, хоть и приятный, наполненный событиями день ждет Дев. И единственный способ не потеряться в нем – это ко всему подходить рационально (или хотя бы пытаться). По возможности также уложите все безумие в четкую структуру. Если кто-то на это и способен, то только вы.

Весы

Перевернутая Восьмерка чаш

Весы избегают всего, что им не нравится, но фокус тут в том, что реальность реальностью быть не перестает, нравится она нам или нет. Наберитесь сил и посмотрите тому, чего боитесь, в лицо.

Скорпион

Перевернутый Рыцарь чаш

Вместо того, чтобы жить реальной жизнью, Скорпионов сегодня тянет выдумывать какие-то другие версии реальности и проверять, как у них дела там. Это дело хорошее, но вовсе не такое уж безобидное. Ведь пока вы там, жизнь же здесь продолжает идти.

Стрелец

Перевернутый Рыцарь пентаклей

Стрельцов сегодня пожирает работа или хобби, но со стороны все чаще кажется, что они просто одержимы, и просто не умеют вне своей одержимости жить. Сегодня воскресенье – просто отложите все и отдохните с теми, с кем не виделись всю неделю. Вы все этого заслужили.

Козерог

Восьмерка чаш

К новым высотам карабкаются по отвесной стене Козероги. Если то, что есть, надоело, это отличный способ, но послушайте. Будет немного легче, если вы будете не отбрасывать все сразу, а опираться на тот опыт, который получили, и те связи, которые наработали.

Водолей

Девятка посохов

Из-за слишком амбициозных планов Водолеев может накрывать сомнением в себе и в том, справятся ли они со всем, что напридумывали. Справитесь, главное – не сдавайтесь и продолжайте, просто просите о помощи, когда она нужна.

Рыбы

Повешенный

Сегодня Рыб ждет не очень интересный и рутинный труд. Но все, что вы потратите сегодня на скучное, вы одновременно вложите в свое будущее. Это не сделает дела более интересными, но, может, хоть как-то утешит.

Гороскоп на август 2020 будет благоприятным. В августе первая половина месяца, будет очень напряженной, но вторая половина, принесет много приятных сюрпризов, многие ощутят, по настоящему, радость и счастье.

Источник: А как вам такой расклад