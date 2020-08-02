Праздников в августе в Украине немного, однако в этом месяце будет дополнительный выходной. Так, 24 августа отмечается главный государственный праздник — День независимости Украины.

День независимости выпадает на понедельник, который, согласно распоряжению Кабмина, будет выходным.

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Календарь праздников в Украине на август 2020:

1 августа — День инкассатора;

Этот день в календаре посвящен одной из самых ответственных и опасных профессий – инкассаторам. Праздник учредили в честь открытия подразделения инкассации при Государственном банке СССР в 1939 году.

2 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;

День Воздушных сил Вооруженных Сил отмечается ежегодно с 2007 года в первое воскресенье августа.

5 августа — Международный день светофора;

Первый электрический светофор был установлен в этот день в 1914 году у американском городе Кливленд.

8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины;

Праздник отмечается в Украине ежегодно с 2000 года, когда президент Украины подписал указ О Дне войск связи.

Дата 8 августа выбрана не случайно. Ведь именно в этот день в 1920 году в Киеве на базе современного Константиновского юнкерского военного училища начали подготовку военных связистов.

9 августа — Международный день коренных народов мира;

Праздник был установлен на Генеральной Ассамблее ООН. Он призван организовать все возможности для развития в условиях мира и безопасности.

9 августа — День строителя;

Этот профессиональный праздник установлен указом президента от 22 июля 1993 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

9 августа — День работников ветеринарной медицины;

Этот праздник выходит из даты, его отмечают каждый год во второе воскресенье августа.

12 августа — Международный день молодежи;

Международный день молодежи установлен в 1999 году на Генеральной Ассамблее ООН.

15 августа — День археолога;

Неофициальный профессиональный праздник археологов отмечают ежегодно 15 августа.

19 августа — День пасечника;

Пасечники свой профессиональный праздник отмечают 19 августа. Праздник был установлен 15 августа 1997 года указом президента.

Обычно в этот день по всей стране проходят ярмарки меда, однако 2020 год станет исключением.

23 августа — День государственного флага Украины;

Этот праздник посвящен одному из главных государственных символов – флагу.

Он был установлен президентом Украины в 2004 году.

Традиционно в этот день по все стране в 9.00 проходит церемония поднятия государственного флага.

24 августа — День независимости;

24 августа отмечается главный государственный праздник — День независимости Украины, установленный в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины. Єтот день считается датой образования государства Украина в его современном виде.

28 августа — День авиации Украины;

Это национальный праздник работников авиации, который отмечают ежегодно в последнюю субботу августа.

В Украине он появился 16 августа 1993 года.

29 августа — День дальнобойщика;

В последнюю субботу августа в Украине отмечают неофициальный праздник День дальнобойщика.

30 августа — День шахтера.

Этот праздник посвящен одной из самых опасных профессий Украины. В этот день в 1935 году шахтер Алексей Стаханов установил рекорд (добыл 102 тонн угля при норме в 7 тонн).

Ежедневно в Украине отмечаются различные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также есть перечень поминальных дней и постов.