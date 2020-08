Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю корабля Crew Dragon.

Об этом он написал в своем Twitter.

Также Маск написал, что когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как полеты на самолете, будущее цивилизации будет обеспечено.

When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured

На возвращение корабля Crew Dragon также отреагировал президент США Дональд Трамп.

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020