День ангела Лидии припадает на 3 августа. Имя происходит от названия Лидия — область в Малой Азии. В переводе с итальянского — музыкальная.

С детства девушки по имени Лида очень любознательные, любят все изучать и исследовать. Они активны и энергичны.

В день ангела особенно приятно получить теплое поздравление от близких, поэтому мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем ангела Лидии.

Поздравления в СМС

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Лидия, с именинами тебя!

Каждый день встречай с улыбкою, любя,

Но готова будь держать удар.

Жизнь цени, как самый ценный дар.

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Лидочка! С днем ангела поздравляю,

Всего наилучшего желаю!

Пусть будет жизнь для тебя прекрасной,

А в небе всегда будет светло и ясно!

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С днем Лидии поздравляю,

Здоровья крепкого желаю.

Чтобы счастьем жизнь бурлила,

Все только приятное тебе дарила!

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В День Ангела Лидии желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья,

И пусть тебя хранит Господь!

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Желаю я любимой Лиде

От сердца, искренне, с душой,

Чтоб справила ты в лучшем виде

День ангела прекрасный свой.

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Поздравления в картинках

Мы также составили календарь праздников на август, чтобы не пропустить ни одну дату. Хотя их в этом месяце и не много, однако дополнительный выходной будет 24 августа -на День независимости.