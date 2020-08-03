День ангела Лидии припадает на 3 августа. Имя происходит от названия Лидия — область в Малой Азии. В переводе с итальянского — музыкальная.
С детства девушки по имени Лида очень любознательные, любят все изучать и исследовать. Они активны и энергичны.
В день ангела особенно приятно получить теплое поздравление от близких, поэтому мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем ангела Лидии.
Поздравления в СМС
*****
Лидия, с именинами тебя!
Каждый день встречай с улыбкою, любя,
Но готова будь держать удар.
Жизнь цени, как самый ценный дар.
*****
Лидочка! С днем ангела поздравляю,
Всего наилучшего желаю!
Пусть будет жизнь для тебя прекрасной,
А в небе всегда будет светло и ясно!
*****
С днем Лидии поздравляю,
Здоровья крепкого желаю.
Чтобы счастьем жизнь бурлила,
Все только приятное тебе дарила!
*****
В День Ангела Лидии желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя хранит Господь!
*****
Желаю я любимой Лиде
От сердца, искренне, с душой,
Чтоб справила ты в лучшем виде
День ангела прекрасный свой.
Читайте: Какой праздник сегодня, 3 августа
Поздравления в картинках
Мы также составили календарь праздников на август, чтобы не пропустить ни одну дату. Хотя их в этом месяце и не много, однако дополнительный выходной будет 24 августа -на День независимости.