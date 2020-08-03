PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ангела Лидии: поздравления в открытках и СМС

День ангела Лидии припадает на 3 августа. Имя происходит от названия Лидия — область в Малой Азии. В переводе с итальянского — музыкальная.

С детства девушки по имени Лида очень любознательные, любят все изучать и исследовать. Они активны и энергичны.

В день ангела особенно приятно получить теплое поздравление от близких, поэтому мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем ангела Лидии.

Поздравления в СМС

*****

Лидия, с именинами тебя!
Каждый день встречай с улыбкою, любя,
Но готова будь держать удар.
Жизнь цени, как самый ценный дар.

*****

Лидочка! С днем ангела поздравляю,
Всего наилучшего желаю!
Пусть будет жизнь для тебя прекрасной,
А в небе всегда будет светло и ясно!

*****

С днем Лидии поздравляю,
Здоровья крепкого желаю.
Чтобы счастьем жизнь бурлила,
Все только приятное тебе дарила!

*****

В День Ангела Лидии желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя хранит Господь!

*****

Желаю я любимой Лиде
От сердца, искренне, с душой,
Чтоб справила ты в лучшем виде
День ангела прекрасный свой.

Читайте: Какой праздник сегодня, 3 августа

Поздравления в картинках

День ангела Лідії - привітання в листівках

День ангела Лідії - привітання в листівках

День ангела Лідії - привітання в листівках

День ангела Лідії - привітання в листівках

День ангела Лідії - привітання в листівках

Мы также составили календарь праздников на август, чтобы не пропустить ни одну дату. Хотя их в этом месяце и не много, однако дополнительный выходной будет 24 августа -на День независимости.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка