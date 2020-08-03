В понедельник, 3 августа, на всей территории Украины прогнозируют сухую и теплую погоду.

Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный — до 5-10 м/с.

На Закарпатье и в южных областях – от +25 до +28.

В центральных и восточных регионах страны температура воздуха примерно одинаковая – максимум +27.

На севере преимущественно +26, местами не более +24.

В Киеве сегодня без осадков, днем – от +24 до +26.

Читайте: Лето до конца сентября: синоптики дали прогноз на осень и зиму

Синоптик Наталья Диденко объяснила такую погоду тем, что в Украину пришел антициклон Claws.

— Со вторника лето одумается, вернется с осенних гулек, и температура воздуха начнет ощутимо подниматься вверх. Уже с 4 августа и до конца недели ожидается в большинстве областей +26 +31, только 5 августа несколько похолодает в западной части Украины, — пишет она в соцсети.

Погода в Украине в августе 2020

Синоптики прогнозируют, что первая половина августа 2020 будет достаточно жаркой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +28 +34, при этом – без существенных осадков.

Однако уже с 18-20 августа ожидается похолодание. Циклон принесет дожди и грозы.

Только в южных и восточных областях Украины тепло продержится до конца месяца.