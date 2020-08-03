В понедельник, 3 августа, на всей территории Украины прогнозируют сухую и теплую погоду.
Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный — до 5-10 м/с.
На Закарпатье и в южных областях – от +25 до +28.
В центральных и восточных регионах страны температура воздуха примерно одинаковая – максимум +27.
На севере преимущественно +26, местами не более +24.
В Киеве сегодня без осадков, днем – от +24 до +26.
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Синоптик Наталья Диденко объяснила такую погоду тем, что в Украину пришел антициклон Claws.
— Со вторника лето одумается, вернется с осенних гулек, и температура воздуха начнет ощутимо подниматься вверх. Уже с 4 августа и до конца недели ожидается в большинстве областей +26 +31, только 5 августа несколько похолодает в западной части Украины, — пишет она в соцсети.
Погода в Украине в августе 2020
Синоптики прогнозируют, что первая половина августа 2020 будет достаточно жаркой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +28 +34, при этом – без существенных осадков.
Однако уже с 18-20 августа ожидается похолодание. Циклон принесет дожди и грозы.
Только в южных и восточных областях Украины тепло продержится до конца месяца.