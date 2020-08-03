Сотрудники Национального университета Сингапура разработали “электронную кожу”, которая функционирует при помощи искусственного интеллекта.
Один см² такой кожи покрыт сотней крошечных датчиков. Она способна обрабатывать информацию быстрее, чем нервная система человека и распознает от 20 до 30 различных текстур.
Также кожа дает пользователю возможность читать шрифт Брайля с точностью более 90%.
Читайте: Рецензия на фильм Звездные войны: Скайуокер. Восхождение. Ты не ты, когда дождей
Руководитель исследовательской группы Бенджамин Ти На рассказал, что на создание технологии ученых вдохновил пятый эпизод Звездных войн, в котором Люк Скайуокер теряет правую руку и получает механический протез, неотличимый от настоящей конечности.
Новый фильм по вселенной Звездных войн
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет соавтором нового фильма Звездных войн.
Он уже был режиссером в вселенной Звездных войны — именно идеи Тайки вложенны в финал первого сезона сериала Мандалориан.
Вайтити получил Оскар 2020 за фильм Кролик Джорджо.
Источник: El Mundo