Сотрудники Национального университета Сингапура разработали “электронную кожу”, которая функционирует при помощи искусственного интеллекта.

Один см² такой кожи покрыт сотней крошечных датчиков. Она способна обрабатывать информацию быстрее, чем нервная система человека и распознает от 20 до 30 различных текстур.

Также кожа дает пользователю возможность читать шрифт Брайля с точностью более 90%.

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Руководитель исследовательской группы Бенджамин Ти На рассказал, что на создание технологии ученых вдохновил пятый эпизод Звездных войн, в котором Люк Скайуокер теряет правую руку и получает механический протез, неотличимый от настоящей конечности.

Новый фильм по вселенной Звездных войн

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет соавтором нового фильма Звездных войн.

Он уже был режиссером в вселенной Звездных войны — именно идеи Тайки вложенны в финал первого сезона сериала Мандалориан.

Вайтити получил Оскар 2020 за фильм Кролик Джорджо.

Источник: El Mundo