3 августа во многих странах отмечают необычный праздник – День арбуза. Он появился в США как национальный праздник, поскольку именно американцы едят арбузов больше всех в мире.

В народном календаре – это День Онисима или Онуфрия Молчаливого и и Семена-Летопроводца.

Считалось, что 3 августа во второй половине дня начинается осень. Обычно в это время сеяли озимые и собирали урожай яблок. При этом на Онисима желательно всю работу выполнять молча.

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Именины сегодня празднуют: Анна, Лидия, Евгений, Иван, Петр, Федор, Онисим, Онуфрий и Семен.

Народные приметы на 3 августа

Гроза на Онисима – осень будет теплой и затяжной.

Большие кучи на муравейниках – зима будет холодной.

Сильная роса – к неурожаю льна.

Сороки громко кричат 3 августа – к теплой зиме.

Что нельзя делать 3 августа

Запрещено много разговаривать.

Избегайте ссор, иначе на ближайшие семь дней удача отвернется.

Нельзя в этот день никому рассказывать о своей помолвке.

Желательно не прикасаться к острым предметам – если порезаться, рана будет долго заживать.

Все большие православные праздники, которые будут до конца лета, смотрите в церковном календаре на август 2020.