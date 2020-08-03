3 августа во многих странах отмечают необычный праздник – День арбуза. Он появился в США как национальный праздник, поскольку именно американцы едят арбузов больше всех в мире.
В народном календаре – это День Онисима или Онуфрия Молчаливого и и Семена-Летопроводца.
Считалось, что 3 августа во второй половине дня начинается осень. Обычно в это время сеяли озимые и собирали урожай яблок. При этом на Онисима желательно всю работу выполнять молча.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Именины сегодня празднуют: Анна, Лидия, Евгений, Иван, Петр, Федор, Онисим, Онуфрий и Семен.
Народные приметы на 3 августа
- Гроза на Онисима – осень будет теплой и затяжной.
- Большие кучи на муравейниках – зима будет холодной.
- Сильная роса – к неурожаю льна.
- Сороки громко кричат 3 августа – к теплой зиме.
Что нельзя делать 3 августа
- Запрещено много разговаривать.
- Избегайте ссор, иначе на ближайшие семь дней удача отвернется.
- Нельзя в этот день никому рассказывать о своей помолвке.
- Желательно не прикасаться к острым предметам – если порезаться, рана будет долго заживать.
Все большие православные праздники, которые будут до конца лета, смотрите в церковном календаре на август 2020.