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Факты / Lifestyle

С Днем ангела Анны — лучшие поздравления в открытках и СМС

День ангела Анны приходится на 3 августа. Это имя означает благодать и милость Божья.

Однако именины Анны празднуют несколько раз в год, а именно 38. Такое обилие дат связанно с тем, что День ангела приурочили к различным святым с таким именем и разным событиям в их жизни.

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Анны с детства добрые и справедливые. Обычно они очень дружелюбны и сочувствующие, готовы ухаживать за несколькими домашними животными в доме и всегда помогать близким и родным.

Также обладательницы этого имени верные подруги и жены, хранительницы домашнего очага и настоящие хозяйки.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в смс и открытках для поздравления с Днем ​​ангела Анны.

***

Анна, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы радость и любовь всегда были в твоей душе. А ангел-хранитель не покидал тебя и оберегал.

***

С Днем ангела, Анна! Пусть твой ангел-хранитель следует всегда за тобой и оберегает. Желаю, чтобы ты всегда чувствовала поддержку и заботу.

***

Анна, поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем радости в жизни, больше улыбок и счастливых часов. Пусть все несчастья обходят стороной, жизнь будет богатой, а здоровье крепким.

***

С Днем ангела поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Хороших и верных друзей,
Безоблачных и радостных дней.
Светлого неба, счастья во всем,
И процветания в жизни твоей.

***

С Днем ангела, Анна!
Счастья и любви тебе,
Вдохновения и веры,
Каждый день и каждый час.

***

Поздравляем искренне тебя сегодня,
Пусть ангел тебя всегда бережет.
От горя, несчастья и тревоги,
Крылом защищает тебя.
Безоблачных дней и радости.
С Днем ангела, Анна!

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

На последний летний месяц приходится не много официальных дат, но есть один дополнительный выходной.

Ведь, согласно календарю праздников на август, 24 числа украинцы празднуют главный государственный праздник — День независимости Украины.

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