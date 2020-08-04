Audi извинилась за “пошлую” рекламу. На ней изображен ребенок с бананом

Немецкая компания Audi извинилась за свою рекламу, в которой многие нашли сексуальный подтекст.

На ней изображена девочка с бананом возле машины.

Также на ней размещен слоган “Позволь своему сердцу биться чаще — в каждом аспекте”.

Пользователи отметили, что девочка изображена с фаллическим символом в руке и отметили, что она стоит в опасном положении, потому что водитель ее не видит.

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Audi приняли решение не удалять рекламу. Представители компании написали, что слышат людей, но они заботятся о детях.

В Audi добавили, что никого не хотели оскорбить. Компания не будет использовать это фото и проведет проверку относительно рекламной кампании.

Реклама Disney

В 2019 году Disney отозвали свою рекламу с YouTube из-за скандала с детской порнографией.

Он разгорелся после разоблачающего видео блогера Мэтта Уотсона, который заметил, что алгоритмы

YouTube позволяют педофилам общаться друг с другом, обмениваться контактной информацией и ссылками на детскую порнографию.

Он продемонстрировал под роликом комментарии пользователей с таймкодами, где дети принимают позы, которые можно интерпретировать как непристойные.