Audi извинилась за “пошлую” рекламу. На ней изображен ребенок с бананом

Немецкая компания Audi извинилась за свою рекламу, в которой многие нашли сексуальный подтекст.
На ней изображена девочка с бананом возле машины.
Также на ней размещен слоган “Позволь своему сердцу биться чаще — в каждом аспекте”.
Пользователи отметили, что девочка изображена с фаллическим символом в руке и отметили, что она стоит в опасном положении, потому что водитель ее не видит.
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Audi приняли решение не удалять рекламу. Представители компании написали, что слышат людей, но они заботятся о детях.
В Audi добавили, что никого не хотели оскорбить. Компания не будет использовать это фото и проведет проверку относительно рекламной кампании.
Реклама Disney
В 2019 году Disney отозвали свою рекламу с YouTube из-за скандала с детской порнографией.
Он разгорелся после разоблачающего видео блогера Мэтта Уотсона, который заметил, что алгоритмы
YouTube позволяют педофилам общаться друг с другом, обмениваться контактной информацией и ссылками на детскую порнографию.
Он продемонстрировал под роликом комментарии пользователей с таймкодами, где дети принимают позы, которые можно интерпретировать как непристойные.