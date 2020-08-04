День ангела Марии — поздравления в СМС и картинках

4 августа — день ангела Марии. Это имя — древнееврейского происхождения и имеет несколько значений, среди которых — любимая, упрямая, желанная, горькая.
Мария — одно из самых популярных имен в мире. Родители называют так своих дочерей, наделяя их добротой, нежностью и спокойствием.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках, чтобы вы не забыли в этот день поздравить подругу, коллегу или родного человека.
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Поздравления с днем ангела Марии в СМС
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Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.
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Машенька, с днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Всего хорошего от всей души желаю.
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Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
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В именины мы желаем
И каждый день, и каждое мгновение,
Пусть Марии помогает
Ангел-покровитель!
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Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!
Поздравления с днем ангела Марии в картинках
Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников на 2020 год.