Гороскоп на 4 августа 2020 для всех знаков зодиака учит Весы уклоняться от проблем, Львов встречать их лицом к лицу, а Скорпионов – хотя бы смотреть под ноги.
Овен
Двойка посохов
Пока Овны еще стоят на пороге, хотя уже пора решить — хотите вы остаться в зоне комфорта или попытаться найти что-то большее. Если хотите большего, начинайте действовать. Если хотите комфорта, вспомните свои мечты. Вспомнили? Теперь прощайтесь с ними навсегда.
Телец
Башня
Во вторник Тельцы где-то в процессе чтения гороскопа на 4 августа по картам таро услышат, как трещит фундамент, который они закладывали. Вы можете еще попытаться спасти то, что создали с такой любовью. Но лучше учесть свои ошибки и начать заново, с самого начала.
Близнецы
Десятка чаш
Близнецы сегодня любят мир, как себя, а мир любит их, как тортик – то есть очень сильно и в любой момент времени. Очень удачный день, когда могут сбыться старые и новые мечты.
Рак
Тройка пентаклей
Все совещания Раков будут продуктивными, рабочие чаты приятными. Вообще любое общение складывается сегодня удачно. Один из тех дней, когда человек в очереди может открыть тайну философского камня, а сосед позовет вместе с собой работать на Илона Маска.
Лев
Девятка мечей
Старые проблемы могут вернуться сегодня к жизни. Если Львы не найдут способ решить их а, как обычно, просто увернутся, они будут возвращаться снова и снова. Наберитесь смелости, возьмите кого-то в поддержку – и просто покончите с этим раз и навсегда.
Дева
Пятерка мечей
Гороскоп на 4 августа 2020 отдельно просит Дев умерить пыл. Даже если вы правы, не добивайте людей своей правотой. Вы выиграете битву, но проиграете отношения с теми, кого разобьете в споре. Подумайте, надо ли оно вам.
Весы
Перевернутая Шестерка мечей
Разумнее всего Весам сегодня уклоняться от сложных проблем, потому что все их проблемы сегодня – не из тех, которые можно решить только своими силами. Даже если вам очень хочется разобраться со всем, остановитесь. Подождите хотя бы до завтра.
Скорпион
Перевернутый Дурак
Скорпионы слишком торопятся весь день и забывают не то, что думать на два шага вперед, а хотя бы проверять, приехал ли лифт прежде, чем идти в пустую шахту. Помните об этом и старайтесь делать хотя бы маленькую паузу перед тем, как сказать или сделать то, что очень хочется.
Стрелец
Семерка пентаклей
Активных действий гороскоп на 4 августа Стрельцам не обещает. Все, что нужно для успешного завершения дел, вы уже сделали. Исправить и добавить уже ничего нельзя. Теперь просто ждите, пока не станет понятно, достаточно этого или все же нет.
Козерог
Девятка посохов
Козерогам будет сложно, но они справлялись и не с таким. Просто соберитесь с силами и проживите этот один день. Многое может пойти не так, но если вы не опустите руки, под конец дня все наладится.
Водолей
Перевернутая Пятерка пентаклей
Все, что было не так у Водолеев, теперь налаживается. Более того – именно сегодня вы поймете, что весь прошлый негативный опыт не просто случился, а изменил вас как человека, сделал осторожнее, внимательнее и добрее.
Рыбы
Смерть
Вот-вот Рыбы заплывут в новый этап своей жизни на каком-нибудь веселеньком водяном матрасе. Не опирайтесь этому, плывите. Жизнь сама принесет вас туда, где вам сейчас нужно быть.
Гороскоп 2020 на август
Звезды обещают очень напряженный период в первой половине месяца, но вторая будет полна приятных сюрпризов.
Многим знакам зодиака гороскоп 2020 на август принесет радость и счастье.
Этому будет способствовать Уран – планета революций, неожиданных обновлений и высшего разума, который с 16 августа перейдет в фазу ретроградного движения и будет в ней находиться до 14 января 2021 года.
Источник: А как вам такой расклад