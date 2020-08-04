Гороскоп на 4 августа 2020 для всех знаков зодиака учит Весы уклоняться от проблем, Львов встречать их лицом к лицу, а Скорпионов – хотя бы смотреть под ноги.

Овен

Двойка посохов

Пока Овны еще стоят на пороге, хотя уже пора решить — хотите вы остаться в зоне комфорта или попытаться найти что-то большее. Если хотите большего, начинайте действовать. Если хотите комфорта, вспомните свои мечты. Вспомнили? Теперь прощайтесь с ними навсегда.

Телец

Башня

Во вторник Тельцы где-то в процессе чтения гороскопа на 4 августа по картам таро услышат, как трещит фундамент, который они закладывали. Вы можете еще попытаться спасти то, что создали с такой любовью. Но лучше учесть свои ошибки и начать заново, с самого начала.

Близнецы

Десятка чаш

Близнецы сегодня любят мир, как себя, а мир любит их, как тортик – то есть очень сильно и в любой момент времени. Очень удачный день, когда могут сбыться старые и новые мечты.

Рак

Тройка пентаклей

Все совещания Раков будут продуктивными, рабочие чаты приятными. Вообще любое общение складывается сегодня удачно. Один из тех дней, когда человек в очереди может открыть тайну философского камня, а сосед позовет вместе с собой работать на Илона Маска.

Лев

Девятка мечей

Старые проблемы могут вернуться сегодня к жизни. Если Львы не найдут способ решить их а, как обычно, просто увернутся, они будут возвращаться снова и снова. Наберитесь смелости, возьмите кого-то в поддержку – и просто покончите с этим раз и навсегда.

Дева

Пятерка мечей

Гороскоп на 4 августа 2020 отдельно просит Дев умерить пыл. Даже если вы правы, не добивайте людей своей правотой. Вы выиграете битву, но проиграете отношения с теми, кого разобьете в споре. Подумайте, надо ли оно вам.

Весы

Перевернутая Шестерка мечей

Разумнее всего Весам сегодня уклоняться от сложных проблем, потому что все их проблемы сегодня – не из тех, которые можно решить только своими силами. Даже если вам очень хочется разобраться со всем, остановитесь. Подождите хотя бы до завтра.

Скорпион

Перевернутый Дурак

Скорпионы слишком торопятся весь день и забывают не то, что думать на два шага вперед, а хотя бы проверять, приехал ли лифт прежде, чем идти в пустую шахту. Помните об этом и старайтесь делать хотя бы маленькую паузу перед тем, как сказать или сделать то, что очень хочется.

Стрелец

Семерка пентаклей

Активных действий гороскоп на 4 августа Стрельцам не обещает. Все, что нужно для успешного завершения дел, вы уже сделали. Исправить и добавить уже ничего нельзя. Теперь просто ждите, пока не станет понятно, достаточно этого или все же нет.

Козерог

Девятка посохов

Козерогам будет сложно, но они справлялись и не с таким. Просто соберитесь с силами и проживите этот один день. Многое может пойти не так, но если вы не опустите руки, под конец дня все наладится.

Водолей

Перевернутая Пятерка пентаклей

Все, что было не так у Водолеев, теперь налаживается. Более того – именно сегодня вы поймете, что весь прошлый негативный опыт не просто случился, а изменил вас как человека, сделал осторожнее, внимательнее и добрее.

Рыбы

Смерть

Вот-вот Рыбы заплывут в новый этап своей жизни на каком-нибудь веселеньком водяном матрасе. Не опирайтесь этому, плывите. Жизнь сама принесет вас туда, где вам сейчас нужно быть.















































Гороскоп на 4 августа: как закалялись Водолеи / 12 фотографий

Гороскоп 2020 на август

Звезды обещают очень напряженный период в первой половине месяца, но вторая будет полна приятных сюрпризов.

Многим знакам зодиака гороскоп 2020 на август принесет радость и счастье.

Этому будет способствовать Уран – планета революций, неожиданных обновлений и высшего разума, который с 16 августа перейдет в фазу ретроградного движения и будет в ней находиться до 14 января 2021 года.

Источник: А как вам такой расклад