Праздников в августе в Украине немного, однако в этом месяце будет дополнительный выходной. Так, 24 августа отмечается главный государственный праздник — День независимости Украины.
День независимости выпадает на понедельник, который, согласно распоряжению Кабмина, будет выходным.
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Календарь праздников в Украине на август 2020:
- 1 августа — День инкассатора;
Этот день в календаре посвящен одной из самых ответственных и опасных профессий – инкассаторам. Праздник учредили в честь открытия подразделения инкассации при Государственном банке СССР в 1939 году.
- 2 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
День Воздушных сил Вооруженных Сил отмечается ежегодно с 2007 года в первое воскресенье августа.
- 5 августа — Международный день светофора;
Первый электрический светофор был установлен в этот день в 1914 году у американском городе Кливленд.
- 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины;
Праздник отмечается в Украине ежегодно с 2000 года, когда президент Украины подписал указ О Дне войск связи.
Дата 8 августа выбрана не случайно. Ведь именно в этот день в 1920 году в Киеве на базе современного Константиновского юнкерского военного училища начали подготовку военных связистов.
- 9 августа — Международный день коренных народов мира;
Праздник был установлен на Генеральной Ассамблее ООН. Он призван организовать все возможности для развития в условиях мира и безопасности.
- 9 августа — День строителя;
Этот профессиональный праздник установлен указом президента от 22 июля 1993 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.
- 9 августа — День работников ветеринарной медицины;
Этот праздник выходит из даты, его отмечают каждый год во второе воскресенье августа.
- 12 августа — Международный день молодежи;
Международный день молодежи установлен в 1999 году на Генеральной Ассамблее ООН.
- 15 августа — День археолога;
Неофициальный профессиональный праздник археологов отмечают ежегодно 15 августа.
- 19 августа — День пасечника;
Пасечники свой профессиональный праздник отмечают 19 августа. Праздник был установлен 15 августа 1997 года указом президента.
Обычно в этот день по всей стране проходят ярмарки меда, однако 2020 год станет исключением.
- 23 августа — День государственного флага Украины;
Этот праздник посвящен одному из главных государственных символов – флагу.
Он был установлен президентом Украины в 2004 году.
Традиционно в этот день по все стране в 9.00 проходит церемония поднятия государственного флага.
- 24 августа — День независимости;
24 августа отмечается главный государственный праздник — День независимости Украины, установленный в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины. Єтот день считается датой образования государства Украина в его современном виде.
- 28 августа — День авиации Украины;
Это национальный праздник работников авиации, который отмечают ежегодно в последнюю субботу августа.
В Украине он появился 16 августа 1993 года.
- 29 августа — День дальнобойщика;
В последнюю субботу августа в Украине отмечают неофициальный праздник День дальнобойщика.
- 30 августа — День шахтера.
Этот праздник посвящен одной из самых опасных профессий Украины. В этот день в 1935 году шахтер Алексей Стаханов установил рекорд (добыл 102 тонн угля при норме в 7 тонн).
Ежедневно в Украине отмечаются различные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также есть перечень поминальных дней и постов.