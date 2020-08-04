День ангела Марии: поздравления в открытках и картинках

День ангела Марии отмечают несколько раз в год, в том числе 4 августа.

Но поздравлять всех Марий можно и 8 января, 19 и 25 февраля, 14 апреля, 20 и 22 июня, 28 августа, 21 сентября, 14 октября и 4 декабря.

Имя имеет древнееврейское происхождение и означает желанная. А вот ангелом-хранителем и покровителем имени является сама Пресвятая Богородица.

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Если среди ваших близких и друзей есть маленькие и взрослые Марии, поздравьте их теплой открыткой или картинкой.

В целом в августе украинцев ждет много праздничных дат, с которыми можно будет поздравлять друг друга. Так, на последний летний месяц приходится три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Кроме того, согласно церковному календарю на август, 28 числа православные христиане будут отмечать один из самых больших праздников — Успение Пресвятой Богородицы.