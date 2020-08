Лето в 2020 году радует фанатов видеоигр большими релизами, которые знаменуют конец восьмого поколения консолей.

Однако до выхода PlayStation 5 и Xbox Series X остается еще несколько месяцев. И за это время игрокам предстоит “вкусить” еще несколько интересных новинок.

И перед традиционным осенним периодом блокбастеров август должен порадовать игроков несколькими интересными проектами.

Факты ICTV рассказывают о трех видеоиграх, на которые стоит обратить внимание в августе 2020 года. Однако в нашем списке вы не встретите таких проектов, как Surgeon Simulator 2 и Serious Sam 4, которые хоть и должны выйти в этом месяце, но еще не имеют точной даты.

EA Sport UFC 4

Electronic Arts давно обрела известность благодаря своим спортивным видеоиграм, а на этом поколении консолей к ним добавился еще и симулятор боев в смешанном стиле EA Sport UFC. Уже в августе фанатов единоборств ждет четвертая часть, которая обещает принести немало изменений.

Компания еще продолжает делиться информацией, но уже известно, что в видеоигре исчезнет режим My Team, который позволял создать своего бойца и выводить его на бои против других игроков по всему миру.

Вместо этого разработчики обещают что-то не менее захватывающее, однако пока не предоставили подробностей.

Вернется в EA Sport UFC и режим карьеры, в котором появится много нововведений, среди которых разные возможности карьерного роста, новая система развития бойца и система отношений. Последняя позволяет не только выстраивать отношения с различными бойцами, но и создавать хайп вокруг будущих матчей.

Кроме того, немало изменений коснется геймплея. Будут как и небольшие прелести, вроде более реалистичной реакции бойцов на удары, так и переработки целых механик.

Клинчи и тейкдауны станут более реалистичными благодаря системе, которая называется Real Player Motion. Она позволит входить в клинч во время нанесения ударов или движения к сопернику.

В тейкдаунах прибавится движения. А это значит, что можно будет попытаться “пронести” соперника до края клетки и использовать ее для тейкдауна.

Также в новой части будет другая система исполнения болевых приемов. Кроме того, что сам способ их проведения изменится, добавится и возможность наносить удары из позиции что должно добавить динамики.

В целом большинство изменений коснутся игры в партере и должны сделать его более привлекательной тактикой для игроков. Разработчики также обещают что EA Sport UFC 4 станет проще для освоения новичками.

Платформы: PlayStation 4, Xbox One

Дата выхода: 14 августа

Tell Me Why: Chapter One

В этом месяце студия Dontnod подготовила к выходу первый эпизод видеоигры в жанре интерактивного кино под названием Tell Me Why.

Несмотря на то, что видеоигра будет эпизодической, месяцами ждать продолжения не придется. Ведь три запланированных эпизода будут выходит с разницей в одну неделю, что не может не радовать.

Игра расскажет о близнецах Элисон и Тайлере, которые спустя много лет возвращаются в дом, в котором они жили, когда были детьми. Во время этого путешествия им предстоит смириться с событиями, которые произошли здесь и повлияли на судьбу Тайлера и матери близнецов.

Конечно, не обойдется здесь и без присущего Dontnod элемента мистики. Главные герои будут переживать “миражи” прошлого, которые будут отличаться друг от друга. А потому и версию происходившего в этом доме будут составлять игроки в зависимости от того, как будут трактовать события.

Именно эта механика будет в основе развития сюжета и будет непосредственно влиять на окончание Tell Me Why.

Из-за эпизодической модели предыдущие видеоигры Dontnod тлели на фоне таких проектов как Until Dawn и Heavy Rain. Однако благодаря новому подходу у студии есть реальный шанс засиять в этом жанре, которого, как по мне, сейчас не достаточно на рынке.

Дата выхода: 27 августа

Платформы: Xbox One, ПК

Samurai Jack: Battle Through Time

В 2017 году фанаты мультфильма Самурай Джек наконец-то увидели завершение приключений воина, который не по своей воле оказался в будущем и должен найти способ вернуться в свое время, чтобы одолеть Аку.

В этом году игроки смогут пережить сагу о легендарном воине в видеоигре Samurai Jack: Battle Through Time. Она должна не только рассказать о приключениях Джека в будущем, которые игроки уже видели, но и коснуться периодов, которые не показывали на экране.

Кроме того, ее завершение не будет повторять финал мультфильма, а расскажет об альтернативном развитии событий.

Геймплейно она будет напоминать такие видеоигры как Devil May Cry и God of War, в которых можно не только быстро, но и стильно расправляться с врагами.

Кроме надежного меча у самурая будет несколько видов оружия, между которыми придется частенько переключаться, чтобы эффективно противостоять приспешникам Аку.

Сейчас можно сказать, что видеоигра будет на столь легкой, как думали ранее и вполне может понравиться фанатам жанра Hack and Slash.

Студия Adult Swim Games уже доказала, что может создавать действительно качественные видеоигры по сериалам и можно надеяться на то, что Samurai Jack: Battle Through Time не разочарует фанатов оригинального мультфильма.

Дата выхода: 21 августа

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Фото: Adult Swim, EA, Tell Me Why

Видео: EA SPORTS UFC, Xbox, PlayStation