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Факты / Lifestyle

От нежных образов до горячих фото в купальнике: что постит в Instagram Дарья Кирилюк

Украинская модель Дарья Кирилюк появлялась на страницах таких известных глянцев, как британский GQ, Ramp Style Magazine и многих других.

Но сегодня девушка напомнила о себе из-за не очень приятной ситуации: она стала жертвой неудачного отдыха в Турции.

По словам Дарьи Кирилюк, ее и еще трех девушек избили на курорте Чешме в турецкой провинции Измир. Напала на девушек служба безопасности пляжа Момо. Хотя в пляжном клубе отрицают свою причастность.

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Факты ICTV собрали лучшие фото Дарьи Кирилюк, которые она постит в Instagram, чтобы вы могли больше узнать об украинской модели.

В целом здесь можно увидеть как нежные фото в вечерних платьях, так и горячие в купальнике. А еще модель часто показывает своего бойфренда, однако имени его не называет.

  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
  • Что постит в Instagram Дарья Кирилюк — лучшие фото украинской модели
От нежных образов до горячих фото в купальнике: что постит в Instagram Дарья Кирилюк / 7 фотографий

Скандал в Турции после избиения модели

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой уже отреагировал на этот инцидент. Он осудил избиение Дарьи Кирилюк, добавив, что такое никогда не должно происходить в туристической зоне.

Владелец пляжа в Чешме Бурак Бешер наоборот заявил, что драка произошла за пределами заведения и не касается его сотрудников.

Фото: dariakyryliuk

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