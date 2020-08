Компьютерная игра Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа на ПК и PlayStation 4.

В игре могут участвовать до 60 пользователей одновременно.

Читайте: Полюбила москалика: в трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 вставили отрывок поэмы Тараса Шевченко

Декабрь разработала студия Mediatonic, издателем стала компания Devolver Digital. В первый день у нее зарегистрировалось 50 тыс. человек. Из-за этого не выдержали серверы и Fall Guys была недоступна для части игроков.

Игроки могут выбрать любой вид для своих аватаров в игре — от картофеля фри до причудливых монстров.

Игра имеет несколько раундов. На каждом этапе необходимо участвовать в мини-играх — пробегать полосу препятствий и не упасть или преодолевать участок с препятствиями.

На платформе Steam версия игры стоит 175 грн.

Во что поиграть в августе 2020

В августе 2020 выйдет три видеоигры, на которые стоит обратить внимание в августе 2020 года.

Студия EA выпускает для фанатов единоборств четвертая часть игры UFC.

Студия Dontnod подготовила к выходу первый эпизод видеоигры в жанре интерактивного кино под названием Tell Me Why. Также готовится релиз саги о легендарном воине в видеоигре Samurai Jack: Battle Through Time.

Источник: fallguys.com