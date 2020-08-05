Компьютерная игра Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа на ПК и PlayStation 4.
В игре могут участвовать до 60 пользователей одновременно.
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Декабрь разработала студия Mediatonic, издателем стала компания Devolver Digital. В первый день у нее зарегистрировалось 50 тыс. человек. Из-за этого не выдержали серверы и Fall Guys была недоступна для части игроков.
Игроки могут выбрать любой вид для своих аватаров в игре — от картофеля фри до причудливых монстров.
Игра имеет несколько раундов. На каждом этапе необходимо участвовать в мини-играх — пробегать полосу препятствий и не упасть или преодолевать участок с препятствиями.
На платформе Steam версия игры стоит 175 грн.
Во что поиграть в августе 2020
В августе 2020 выйдет три видеоигры, на которые стоит обратить внимание в августе 2020 года.
Студия EA выпускает для фанатов единоборств четвертая часть игры UFC.
Студия Dontnod подготовила к выходу первый эпизод видеоигры в жанре интерактивного кино под названием Tell Me Why. Также готовится релиз саги о легендарном воине в видеоигре Samurai Jack: Battle Through Time.
Источник: fallguys.com