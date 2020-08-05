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Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra: Samsung представила новые флагманы

Компания Samsung представила новые флагманы Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Онлайн-презентация прошла на YouTube-канале компании.

— Это не смартфон, каким вы его себе представляли. Это полноценный компьютер в вашем кармане, — уверяют разработчики.

Цены на новые смартфоны будут начинаться от $1 000.

Характеристики Galaxy Note 20:

  • Базовая версия имеет 6,7-дюймовый Full HD дисплей с частотой обновления экрана 60 Гц.
  • Смартфон получил процессор SoC Exynos 990.
  • Оперативная память — 8 Гб.
  • встроенная память — 256 Гб.
  • Емкость аккумулятора 4 300 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

У смартфона три объектива 64 + 12 + 12 Мп и трехкратный гибридный зум.

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Характеристики Galaxy Note 20 Ultra:

  • Galaxy Note 20 Ultra отличается увеличенным дисплеем в 6,9 дюйма с кадровой частотой 120 Гц.
  • Оперативная память — 12 Гб.
  • Встроенная память — 256/512 Гб.
  • Емкость аккумулятора также немного больше — 4 500 мАч.

Вместо объектива на 64 Мп камера будет на 108 Мп с возможностью записи 8К-видео.

Смартфоны от Google

В понедельник, 3 августа, технологический гигант официально анонсировал Pixel 4A. Также Google объявил о выходе на рынок еще двух моделей — Pixel 4A 5G и Pixel 5.

Две модели с 5G будут доступны этой осенью, а Pixel 4A уже доступен для предзаказов в онлайн-магазине Google по цене $349.

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