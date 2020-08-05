Гороскоп на 5 августа 2020 для всех знаков зодиака отсыпает Овнам апатии, Водолеям радости, а Девам – сомнений в людях.

Овен

Четверка чаш

К середине недели Овнам может начать казаться, что все приелось и ни в чем нет смысла. Что лето бракованное, солнце ложное и персики какие-то не те. Немного апатии – это нормально, но помните, что сезон персиков недолог и скоро уже закончится лето. Не пропустите его за своим унынием.

Телец

Рыцарь пентаклей

Очень хороший день, чтобы Тельцы смогли положить еще один кирпич в основание своего будущего. Помните о том, что для успеха иногда нужны не шансы и счастливые случаи, а просто много старательной работы. Сегодня по гороскопу на 5 августа вас ждет именно она.

Близнецы

Маг

Силы воли, которая выпала сегодня Близнецам, и правда хватило бы на двух человек. Лучшее, что вы можете сделать с ней – не потратить на случайные и неважные вещи. Вас сегодня озаряют идеи, вы сегодня способны на многое. Пусть это многое будет важным.

Рак

Перевернутая Пятерка мечей

Раки сегодня замрут на пороге сложной и трудной вражды, которая принесет горе и печаль сразу всем сторонам конфликта. Попробуйте первыми уступить, если это возможно. Если нет, постарайтесь поскорее исключить себя из ситуации. Вам эта вражда не нужна.

Лев

Девятка пентаклей

Самое важное для Львов по гороскопу на 5 августа 2020 по картам таро – не забыть о том, что всегда остается что-то, что можно сделать. Да, иногда хочется остановиться, похвалить себя за то, чего вы достигли. Если очень хочется, пусть сегодня будет такой день. Но только сегодня – а завтра снова принимайтесь за работу.

Дева

Перевернутый Король чаш

Девы любят видеть в людях лучшее, но сегодня будьте осторожны. Слишком многие хотят манипулировать вами и использовать в своих целях. Не соглашайтесь помогать всем и каждому и оценивайте людей не только по словам, но и по прошлым поступкам.

Весы

Восьмерка посохов

Обычно Весы все взвешивают дважды, но сегодня гороскоп на 5 августа предлагае вам просто следовать туда, куда потянет судьба. Прислушивайтесь к своим порывам и если хотите сказать да – говорите, а не думайте о возможных рисках.

Скорпион

Четверка мечей

Скорпионам лучше всего провести среду в тишине и покое, если это возможно. Экватор рабочей недели может быть тяжелым, но постарайтесь все равно найти немного времени на себя и чуть сбавить темп.

Стрелец

Императрица

Карта творческой энергии выпала Стрельцам. А значит, сегодня лучший день, чтобы что-то создать – текст, мелодию, компанию, будущего ребенка, пусть даже проблемы на ровном месте. Что угодно, только помните: что бы вы ни создали сегодня, оно останется с вами на долгое время.

Козерог

Перевернутая Тройка посохов

Сегодня многое может разладиться и пойти не так. Это не ваша вина. Помните, что не все в жизни вы можете контролировать. Некоторые вещи просто случаются, и лучшее, что можно сделать – переждать трудный день.

Водолей

Солнце

Со всех сторон хороший день ждет сегодня Водолеев. И дело даже не в том, что все будет складываться само собой. Нет, вы проснетесь сразу с ощущением, что все будет хорошо, и мир прекрасен. И именно таким он сегодня для вас и будет.

Рыбы

Рыцарь чаш

Рыбам сегодня стоит вспомнить, что зорко одно лишь сердце – и следовать за ним. Отключите на время логику и холодный расчет. Лучшие решения сегодня вы примете, если будете выбирать сердцем.

Гороскоп на август

Известная украинская астролог Марина Скади поделилась с Фактами ICTV подробным гороскопом на август 2020 и рассказала, чего стоит ожидать знакам зодиака в последнем месяце лета.

В начале августа ситуация будет довольно напряженной, однако во второй половине месяца будет много приятных сюрпризов, люди почувствуют радость и полноту счастья.

Наиболее выгодным месяц станет для Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Источник: А как вам такой расклад