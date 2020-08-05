День ангела Виталия 2020: поздравления в открытках

День ангела Виталия празднуют несколько раз в год, в том числе 5 августа. Именины у них будут еще 7 октября.

Имя происходит от древнеримского Виталис, что означает жизненный, полный жизненных сил.

Преподобный монах Виталий завещал быть терпимыми и не осуждать ближнего, каким бы грешником он не был.

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Факты ICTV собрали лучшие открытки с днем ангела Виталия, чтобы вы могли поздравить обладателей этого имени.

В церковном календаре на август 2020 много больших праздников. Главный из них – Успение Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Ему посвящен многодневный Успенский пост. Он начинается 14 августа (Медовый Спас) и заканчивается 27 августа.