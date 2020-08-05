5 августа потенциально опасный астероид 2009 PQ1 пролетит в полутора десятках миллионов километров от Земли.

По расчетам NASA, диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров. Для сравнения: средняя длина футбольного поля составляет около 100 метров.

Специалисты американского космического агентства оценивают, что минимальное расстояние, на которое астероид 2009 PQ1 может приблизиться к Земле это 13,2 млн км.

Этот фактор позволяет отнести небесное тело к потенциально опасным астрономическим объектам.

Максимальное сближение астероида и Земли произойдет 5 августа в 20.35.

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Приближение астероида

Астероид открыли 14 августа 2009 года, поэтому в названии содержится эта дата. Он относится к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.